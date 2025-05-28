Του Μάκη Συνοδινού

Πράκτορες της ΕΥΠ ήταν τα άτομα που δέχτηκαν πυρά από άτομα τουρκικής υπηκοότητας χθες το απόγευμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Τούρκοι πυροβόλησαν μέσα από αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες κατά άλλου αυτοκινήτου, μέσα στο οποίο επέβαιναν πράκτορες της ΕΥΠ.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες.

Από ό,τι φαίνεται, τα άτομα της Υπηρεσίας Πληροφοριών παρακολουθούσαν τους Τούρκους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σχέση με τη μαφία της γειτονικής χώρας.

Το πιο πιθανόν είναι οι Τούρκοι μαφιόζοι να πίστεψαν πως οι πράκτορες της ΕΥΠ ήταν μέλη αντίπαλης συμμορίας, για αυτό και άνοιξαν πυρ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή «Ταγαράδες». Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για άσκοπους πυροβολισμούς και υπήρξε αναφορά για επιβάτες ενός ασημί αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες, που άνοιξαν πυρ κατά άλλου οχήματος.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τρεις κάλυκες, ενώ συνέλεξαν και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας ενός βενζινάδικου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μυστική επιχείρηση της ΕΥΠ, στο πλαίσιο της οποίας γινόταν παρακολούθηση Τούρκων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Πηγή: skai.gr

