Ο Κούσνερ παρουσίασε το σχέδιό του για τη Γάζα: Λιμάνι, αεροδρόμιο και αφοπλισμός της Χαμάς

Ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου και ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασε το σχέδιο του για την ανοικοδόμηση της Γάζας, στην τελετή υπογραφής του «Συμβουλίου Ειρήνης». Όπως τόνισε, η επόμενη φάση είναι να «συνεργαστούμε με τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της».

Ο Κούσνερ ανέφερε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να εισαγάγει «τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας στη Γάζα, που αντανακλούν τη νοοτροπία και την προσέγγιση που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ».

Το σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει λιμάνι και αεροδρόμιο στον παλαιστινιακό θύλακα, με τον Κούσνερ τονίζει πως «δεν υπάρχει σχέδιο Β».

Το σχέδιο ανοικοδόμησης θα ξεκινήσει από το πέρασμα της Ράφα και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά προς τα βόρεια μέχρι την πόλη της Γάζα.

BREAKING: JARED KUSHNER ON GAZA:



After two years of war involving around 90,000 tons of munitions, more than 60 million tons of rubble, and tens of thousands of "fatalities" the ceasefire allowed us to reach a 20-point plan and secure the release of hostages. pic.twitter.com/h8ayYVcDHm — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 22, 2026

Σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, ο Κούσνερ ανέφερε πως τα βαριά όπλα θα παραδοθούν άμεσα και θα αποσυρθούν αμέσως, ενώ τα μικρά όπλα θα αποσυρθούν ανά τομέα από τη νέα παλαιστινιακή αστυνομία.

Τα μέλη της Χαμάς θα «λάβουν με αμνηστία, θα επανενταχθούν ή θα έχουν ασφαλή διέλευση» και κάποια μέλη θα «ενταχθούν» στη νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη μετά από «αυστηρό έλεγχο».

Μόλις ολοκληρωθεί και επαληθευτεί ο αφοπλισμός, ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί στην περίμετρο ασφαλείας γύρω από τη Γάζα.

Η ανοικοδόμηση θα ξεκινήσει μόνο σε τομείς όπου θα έχει ολοκληρωθεί η αποστρατιωτικοποίηση, τονίζεται στο σχέδιο.

Οι επόμενες 100 ημέρες θα επικεντρωθούν στην παροχή βοήθειας και την ανοικοδόμηση, επισήμανε ο Κούσνερ, σημειώνοντας πως τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον μια διάσκεψη για τις επενδύσεις στη Γάζα.

«Ο στόχος μας εδώ είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού. Όλοι θέλουν να ζουν ειρηνικά. Όλοι θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια», επισήμανε.

Με τη σειρά του ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους μεσολαβητές του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Πηγή: skai.gr

