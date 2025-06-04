Αναβιώνει στο δικαστήριο η φρικτή δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Οι γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας, βρίσκονται από νωρίς στα δικαστήρια με τη μητέρα σε έντονη φορτισμένη κατάσταση να δηλώνει:

«Νιώθω ότι έχω όλες τις μανάδες του κόσμου κι ότι αυτό μου δίνει δύναμη», είπε και προσθέτοντάς πως απορρίπτει τη συγγνώμη του δολοφόνου του παιδιού της που άκουσε σε πρόσφατες δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντας τες, ειρωνικές

«Θα πρέπει να τη ζητήσει από τον Θεό γιατί το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω», είπε χαρακτηριστικά ενώ ο πατέρας ζήτησε δικαίωση για την ψυχή της κόρης του. Σχολιάζοντας τον κατηγορούμενο τόνισε ότι αισθάνεται μίσος και οργή. «Στην αρχή έλεγε ψυχολογικά προβλήματα, μετά έγιναν ψυχιατρικά; Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης τώρα πιστεύω στο καλύτερο αποτέλεσμα», δήλωσε.

