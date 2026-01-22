Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η μητέρα του Deepak, υπέβαλε καταγγελία και η αστυνομία κατέγραψε την υπόθεση εναντίον της Musthafa και της απήγγειλε κατηγορία, χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση για υποκίνηση αυτοκτονίας

«Ο Deepak ήταν πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος για να κάνει κάτι που θα έβλαπτε κάποιον, πόσο μάλλον μια γυναίκα»

Η αστυνομία στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας συνέλαβε μια γυναίκα για την αυτοκτονία ενός άνδρα, κατηγορούμενου για σεξουαλική παρενόχληση.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία της οικογένειας του αυτόχειρα, η οποία ισχυρίστηκε ότι αυτός δέχτηκε διαδικτυακή παρενόχληση μετά από ένα βίντεο που δημοσίευσε η γυναίκα στα social media και έγινε viral.

Ειδικότερα, η 35χρονη Shimjitha Musthafa δημοσίευσε, ως αποδεικτικό στοιχείο, στα social media, το βίντεο που είχε τραβήξει στο λεωφορείο. Δύο ημέρες αργότερα, ο άνδρας αυτοκτόνησε.

Οι φίλοι και η οικογένεια του Deepak υποστηρίζουν ότι είχε αρνηθεί τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και ότι ήταν αθώος, ενώ είπαν ότι ήταν αναστατωμένος από το εν λόγω γεγονός.

Η οικογένεια κατηγόρησε επίσης τη Musthafa - η οποία είναι δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεργάζεται με ένα τοπικό πολιτικό κόμμα, την Indian Union Muslim League - ότι χρησιμοποίησε το βίντεο για να αποκτήσει φήμη και ακόλουθους.

Η μητέρα του Deepak, υπέβαλε καταγγελία και η αστυνομία κατέγραψε την υπόθεση εναντίον της Musthafa και της απήγγειλε κατηγορία, χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση για υποκίνηση αυτοκτονίας.

Την Τετάρτη, τέθηκε υπό δικαστική κράτηση για 14 ημέρες.

«Ο Deepak ήταν πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος για να κάνει κάτι που θα έβλαπτε κάποιον, πόσο μάλλον μια γυναίκα», δήλωσε ο φίλος του Asgar Ali στο BBC.

Η αυτοκτονία του Deepak στις 18 Ιανουαρίου, μια μέρα μετά τα 42α γενέθλιά του, προκάλεσε τεράστια κατακραυγή στη χώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.