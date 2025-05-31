Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης κρατείται ο 49χρονος Τούρκος που συνελήφθη το πρωί στον ορεινό όγκο της Ροδόπης για το προ ημερών επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 49χρονος εντοπίστηκε σε χωριό του ορεινού όγκου της Ροδόπης, στο χωριό Κάτω Βυρσίνη. Ο ίδιος φαίνεται να κρυβόταν σε παράπηγμα, ενώ τα προηγούμενα 24ωρα εκτιμάται πως αναζητούσε τρόπο να περάσει, μέσα από δύσβατα μονοπάτια, στη Βουλγαρία. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν στήσει μπλόκα στην περιοχή και χρησιμοποίησαν ακόμη και drones για την επιχείρηση σύλληψής του.

Δείτε βίντεο από το κρησφύγετο του Τούρκου μαφιόζου:

Μάλιστα, ο συλληφθείς υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου εγκατέλειψε το τζιπ το οποίο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε δύσβατο αγροτικό δρόμο, περίπου 2 χλμ έξω από τη Γερακαρού Θεσσαλονίκης.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Κατά πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει τόσο τον 49χρονο που φέρεται να πυροβόλησε όσο και τους δύο συμπατριώτες του που επέβαιναν στο ίδιο όχημα (τύπου τζιπ), με οδηγό τον πρώτο.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών απήγγειλε ποινική δίωξη εις βάρος του 49χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία (σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Όσον αφορά του άλλους δύο που παραμένουν ασύλληπτοι και αναζητούνται, η δίωξη αφορά την πράξη της απλής συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εναντίον των τριών εμπλεκόμενων προσώπων αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης από την 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο 49χρονος είναι προγραμματισμένο να οδηγηθεί τη Δευτέρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και ακολούθως θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

