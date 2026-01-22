Στο Νταβός ο Ζελένσκι - Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Τραμπ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανικό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, σύμφωνα με το γραφείο της ουκρανικής προεδρίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός και λίγες ώρες πριν από την συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Μόσχα στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση πως «νομίζω ότι πλησιάζουν» σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

«Πρέπει να το κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε, θα είναι ντροπή», δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Αναφέρθηκε επίσης σε συνάντηση με τον Πούτιν «σήμερα ή αύριο», αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι βρίσκονται καθ' οδόν προς τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι θα απευθύνει επίσης ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στις 14:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδος).

Ο Κέλογκ προβλέπει ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία ακόμη και το καλοκαίρι

Ο πρώην ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, στρατηγός Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να εισέρχεται στην «τελευταία φάση των ειρηνευτικών εξελίξεων».

Μιλώντας σε μια συνεδρίαση στο Ukraine House στο Νταβός, ο Κέλογκ δήλωσε ότι προβλέπει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία «ήδη από αυτό το καλοκαίρι».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στο Ντονέτσκ, διότι «θα άφηνε το Κίεβο εκτεθειμένο».

Σε αντίθεση με τον πρώην προϊστάμενό του, ο Κέλογκ δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη».

Πηγή: skai.gr

