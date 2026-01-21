Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία ως μια συμφωνία «μεγάλης διάρκειας», χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

«Είναι λίγο περίπλοκο», είπε για τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι θα δοθούν εξηγήσεις «στην πορεία». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο CNBC, είπε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που θα διαρκέσει «επ’ αόριστον», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι για πάντα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια συμφωνία με την οποία «όλοι είναι ευχαριστημένοι», η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις του για έλεγχο της Γροιλανδίας.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι το πλαίσιο που επιτεύχθηκε με το ΝΑΤΟ για την αποκλιμάκωση των εντάσεων γύρω από τη Γροιλανδία περιλαμβάνει δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυκτών για τις ΗΠΑ, καθώς και συμμετοχή στο αμυντικό σύστημα Golden Dome.

«Θα συμμετέχουν στο Golden Dome και στα δικαιώματα για τα ορυκτά - και εμείς επίσης», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.