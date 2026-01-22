ΕΕ: Επιφυλακτική για Γροιλανδία, δασμούς, Συμβούλιο Ειρήνης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών για να συζητηθεί η κατάσταση γύρω από τη Γροιλανδία και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι «27» κρατούν επιφυλακτική στάση απέναντι στην αποστολή των ΗΠΑ, ειδικά μετά την απρόβλεπτη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απορρίψει στρατιωτική επέμβαση και να προχωρήσει σε διαμεσολάβηση μέσω του ΝΑΤΟ.

Θα εξεταστούν διάφορα πολιτικά και οικονομικά εργαλεία αντίδρασης, ανάλογα με τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον, ενώ επιβεβαιώνεται η αβεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία του Αμερικανού προέδρου λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα του.

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Οι «27» κρατούν επιφυλακτική στάση για τη Γροιλανδία, τους δασμούς, αλλά και το αμφιλεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Η ανατροπή που πήρε το ζήτημα της Γροιλανδίας -μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απορρίψει στρατιωτική επέμβαση και να προχωρήσει σε συμβιβασμό με διαμεσολάβηση του ΝΑΤΟ- προκαλεί ερωτηματικά στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με το εάν μπορούν πλέον να τον εμπιστευτούν. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αν και καλωσόρισαν την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις εντός του ΝΑΤΟ, ωστόσο, προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια, λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα του Τραμπ.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αναλύσουν σήμερα την απάντησή τους, για την οποία υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σταδιακά βάσει των επόμενων κινήσεων της Ουάσιγκτον» εξηγούν αρμόδιες πηγές, ενόψει του σημερινού έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ στο Νταβός, όπου βρίσκεται άλλωστε, δήλωσε ότι «είναι καλό που οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε διάλογο, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τις ελπίδες μας τόσο σύντομα».Προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους είναι μια συμφωνία που θα εγγυάται την «ασφάλεια της Αρκτικής» και την κυριαρχία της Γροιλανδίας. Δεδομένων, όμως, των συνεχιζόμενων αλλαγών στη συμπεριφορά του Τραμπ και της πρόθεσής του να διαπραγματευτεί με εμπορικούς όρους την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα μιας ευρωπαϊκής χώρας, η ΕΕ παραμένει σε επιφυλακή, όπως και η Δανία, που ξεκαθαρίζει μέσω του υπουργού Εξωτερικών της Λαρς Λόκε Ράσμουσεν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα αφορούν παραχώρηση κυριαρχίας.«Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε κάτι τέτοιο» δήλωσε, αν και εκτίμησε θετικά τη διαβεβαίωση του Τραμπ ότι δεν θα κάνει χρήση στρατιωτικής βίας. Ηγέτες όπως ο Εμμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν φροντίσει να στείλουν προειδοποιητικά μηνύματα στον Τραμπ -ενόψει της ομιλίας του στο Νταβός- ότι δηλαδή προσάρτηση της Γροιλανδίας είναι αδιαπραγμάτευτη.«Παγωμένα» αντίμετρα και «μπαζούκα» της ΕΕΠαρότι ο Τραμπ απέσυρε προσώρας νέους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου, η ΕΕ προετοιμάζεται για πιθανά μέτρα στο μέλλον. Προς το παρόν, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε χθες αναστολή επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ. Στο τραπέζι, πάντως, βρίσκονται τα «παγωμένα» αντίμετρα ύψους 93 δισικατομμυρίων ευρώ και το περίφημο «μπαζούκα» της ΕΕ, ο μηχανισμός που μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.Το αμφιλεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης»Στις Βρυξέλλες, οι «27» θα συζητήσουν και την αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία του Τραμπ για το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα, που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει θεσμικά τον ΟΗΕ και στο οποίο έχουν προσκληθεί να μετάσχουν 60 ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Γαλλία, Ολλανδία και Δανία έχουν ήδη απορρίψει τη συμμετοχή τους, άλλα κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η Γερμανία αλλά και η Ελλάδα «ζυγίζουν» ακόμη τη στάση τους.

