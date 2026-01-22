Λογαριασμός
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στη γραμμή 6 του τραμ

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», για την ολοκλήρωση των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας

tram

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο Παρασκευή 23/01, από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00 στη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», με τα δρομολόγια να έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων ΑΕ για την ολοκλήρωση των έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

