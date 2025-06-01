Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι έλαβε ο 49χρονος Τούρκος μαφιόζος της συμμορίας Daltons, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ορεινό χωριό της Ροδόπης για τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 49χρονος - ο οποίος ήταν ο οδηγός του τζιπ στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της συμμορίας των Daltons και αυτός που πυροβόλησε κατά του κλιμακίου της ΕΥΠ - οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης και πήρε προθεσμία από την 5η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία (σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα).

Ο 49χρονος κρατείται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ενώ το όχημα των δραστών εντοπίστηκε χθες μετα από υπόδειξή του, σε ερημική περιοχή μεταξύ των χωριών Γερακαρού και Λαγκαδίκια κοντά στην Ασπροβάλτα.

Τα πρώτα λόγια που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι δε γνώριζε ότι παρακολουθούνταν από στελέχη της ΕΥΠ, αλλά πίστευε ότι ήταν μέλη αντίπαλης τουρκικής συμμορίας, τα οποία ήθελαν να τον σκοτώσουν, γι αυτό και άνοιξε πυρ.

Σε ό, τι αφορά τους άλλους δύο Τούρκους κακοποιούς συνεργάτες του και συνεπιβάτες στο τζιπ, οι οποίοι είναι ακόμη άφαντοι, ο 49χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι μάλλον έχουν περάσει τα σύνορα και βρίσκονται στη Βουλγαρία.

Η πληροφορία ελέγχεται από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

