Γκόλντι Χον: Το σεξ κρατά ζωντανό τον έρωτά μου με τον Κερτ Ράσελ εδώ και 42 χρόνια

Η Γκόλντι Χον μίλησε ανοιχτά για τα μυστικά πίσω από τη μακροχρόνια σχέση της με τον Κερτ Ράσελ, αποκαλύπτοντας ότι η σωματική οικειότητα, ο σεβασμός και η αίσθηση ελευθερίας είναι τα θεμέλια του δεσμού τους εδώ και 42 χρόνια.

Σε απόσπασμα από την εμφάνισή της στο «The Dan Buettner Podcast», που εξασφάλισε το περιοδικό «People», η 80χρονη ηθοποιός εξήγησε γιατί συνεχίζει να είναι ερωτευμένη με τον 74χρονο σύντροφό της. «Επειδή τον σέβομαι, επειδή πιστεύω ότι είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το σεξ μαζί του είναι καταπληκτικό. Και αυτό είναι σημαντικό», τόνισε. «Αν έχεις μια μακροχρόνια σεξουαλική σχέση, αυτό είναι πραγματικά πολύ υγιές».

SECRETS TO LASTING LOVE: Goldie Hawn credits physical intimacy and respect as the foundation of her 42-year relationship with Kurt Russell, calling him 'my sexual object' and emphasizing the importance of a healthy sexual connection. https://t.co/FSpkDzqpZ3 — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) January 22, 2026

Η Χον έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τον ρόλο που παίζει η σωματική οικειότητα στη σχέση τους. Σε συνέντευξή της στο E! News το 2024 είχε δηλώσει: «Πρέπει να έχεις καλό σεξ. Επειδή το σεξ είναι κάτι που σε συνδέει και δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση του ανήκειν. Οι άνθρωποι που έχουν υγιείς σεξουαλικές σχέσεις συνήθως διαρκούν πολύ περισσότερο. Αλλά δεν είναι μόνο λόγω της πράξης, είναι λόγω της ζεστασιάς και της οικειότητας που δημιουργεί».

Η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1966, όταν συμπρωταγωνίστησαν στο «The One and Only, Genuine, Original Family Band». Τότε, εκείνη ήταν 21 ετών και εκείνος μόλις 16. Όπως είχε δηλώσει η ηθοποιός το 2012 στο BBC Radio 4, τον θεωρούσε «αξιαγάπητο, αλλά πολύ νεαρό».

Η σχέση τους εξελίχθηκε σε ρομαντική χρόνια αργότερα, κατά τη συνεργασία τους στην ταινία «Swing Shift» το 1983, όπου η χημεία τους ήταν εμφανής. Ακολούθησε η επιτυχημένη ρομαντική κωμωδία «Overboard» το 1987, που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Το 1986 απέκτησαν τον γιο τους, Γουάιατ, σήμερα 39 ετών. Ο Κερτ Ράσελ βοήθησε επίσης στην ανατροφή της κόρης της Χον, Κέιτ, 46 ετών, και του γιου της Όλιβερ, 49 ετών, από τον προηγούμενο γάμο της με τον τραγουδιστή Μπιλ Χάντσον. Ο Ράσελ έχει ακόμη έναν γιο, τον Μπόστον, 45 ετών, από τον γάμο του με την ηθοποιό Σίζον Χάμπλεϊ.

Το ζευγάρι επέλεξε να μην παντρευτεί. Σε συνέντευξή του στο «People» το 2020, ο Κερτ Ράσελ είχε εξηγήσει ότι δεν ένιωσαν ποτέ πως ο γάμος θα τους πρόσφερε κάτι επιπλέον. «Για ανθρώπους σαν εμάς, το πιστοποιητικό γάμου δεν θα μας έδινε τίποτα που δεν θα είχαμε ήδη», είχε πει, προσθέτοντας ότι ούτε τα παιδιά τους είχαν αντίρρηση.

Η Γκόλντι Χον επανέλαβε την ίδια άποψη στο «The Dan Buettner Podcast», υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία είναι το κλειδί της σχέσης τους. «Ακόμα και αν παντρευόμασταν, δεν θα είχε καμία διαφορά, γιατί είμαστε μαζί 42 χρόνια τώρα», ανέφερε. «Είμαι πουλί», είπε χαρακτηριστικά. «Αν αφήσεις την πόρτα του κλουβιού ανοιχτή, μπορεί να μην πετάξω ποτέ. Αλλά αν κλείσεις την πόρτα, για την ελευθερία και την ανεξαρτησία μου, πιθανότατα θα βγάλω όλα τα φτερά μου».

Πηγή: skai.gr

