Μακελειό στην Λούτσα: Προφυλακίστηκαν οι δύο Τούρκοι συλληφθέντες μετά τις απολογίες τους

Μετά τις απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενους τους δύο αλλοδαπούς οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορητήριο που αφορά ανθρωποκτονία κατά συρροή και κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων