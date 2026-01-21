Λογαριασμός
Καθυστερεί η αναχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

Η αναχώρηση του πρωθυπουργού για την ελβετική πόλη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες

Μητσοτάκης Νταβός

Καθυστερεί την αναχώρησή του για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων στη χώρα μας.

Η αναχώρηση του πρωθυπουργού για την ελβετική πόλη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και αφού διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να αναχωρήσει το μεσημέρι της Πέμπτης για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τη Γροιλανδία.

