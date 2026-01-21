Καθυστερεί την αναχώρησή του για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων στη χώρα μας.
Δείτε ΕΔΩ live την πορεία της κακοκαιρίας
Η αναχώρηση του πρωθυπουργού για την ελβετική πόλη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και αφού διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας.
Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να αναχωρήσει το μεσημέρι της Πέμπτης για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τη Γροιλανδία.
