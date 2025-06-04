Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 28 και 29 Μαΐου 2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, επικεντρωμένη σε επαγγελματίες οδηγούς ταξί και οδηγούς εκμισθωμένων οχημάτων μεταφοράς τουριστών στην Αττική.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, με αποτέλεσμα τη σύλληψη οδηγού ταξί για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου, καθώς και τη βεβαίωση 18 παραβάσεων ειδικών διατάξεων που αφορούν το νόμιμο της κυκλοφορίας και οδήγησης ταξί και εκμισθωμένων οχημάτων με οδηγό, καθώς και του ΚΟΚ, ειδικότερα:

12 για μη νόμιμη προϋπόθεση μεταφοράς επιβατών έναντι κομίστρου,

4 για μεταφορά επιβατών έναντι κομίστρου χωρίς διακριτικά γνωρίσματα εκμισθωμένων οχημάτων με οδηγό και

2 για μεταφορά επιβατών χωρίς λειτουργία ταξιμέτρου.

Οι έλεγχοι με στόχο την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους μετακινούμενους πολίτες θα συνεχιστούν, τονίζει η ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

