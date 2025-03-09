Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν οι τέσσερις Τούρκοι που συνελήφθησαν σε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη δολοφονική επίθεση στη Γλυφάδα, στις αρχές Δεκεμβρίου 2024, συνέπεια της οποίας ήταν ο θάνατος δύο ομοεθνών τους και ο σοβαρός τραυματισμός ενός ακόμα.

Οι τέσσερις Τούρκοι κατηγορούνται ότι εκτέλεσαν τους ομοεθνείς τους, ενώ άλλα εννιά άτομα, συνελήφθησαν ως συνεργοί.

Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στις 11 το πρωί της Κυριακής στα δικαστήρια της Ευελπίδων, κάτω από ισχυρά μέτρα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την εκτέλεση των δύο Τούρκων και τον τραυματισμό του τρίτου στις 9 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Γλυφάδας οι τέσσερις φερόμενοι ως εκτελεστές βρήκαν καταφύγιο σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στα νότια προάστια, τα οποία άλλαζαν κάθε εβδομάδα για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Τα διαμερίσματα φαίνεται να ενοικίαζαν οι εννιά συνεργοί, καθώς οι φερόμενοι ως εκτελεστές δεν παρουσιάζονταν. Επίσης, οι συνεργοί φρόντιζαν για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των τεσσάρων εκτελεστών, όπως η τροφοδοσία σε τρόφιμα και άλλες αγορές. Φέρονται, δε, οι εκτελεστές να μην έβγαιναν καθόλου από τα διαμερίσματα, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί.

