ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την τουρκική μαφία

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε προάστιο στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη για την τουρκική μαφία. Έως στιγμής έχουν συλληφθεί οχτώ άτομα, και έχουν προσαχθεί ακόμα οχτώ. Στη Θεσσαλονίκη δεν έγιναν συλλήψεις, διευκρινίζουν αστυνομικές πηγές.

Βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 49 πιστόλια σε διαμερίσματα Τούρκων υπηκόων αιτούντων άσυλο.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ διεξάγεται στον απόηχο της μαφιόζικης επίθεσης στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τον Μάκη Συνοδινό, με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες τα πιστόλια εντοπίστηκαν σε ένα δώμα στα Πατήσια στην οδό Σκιάθου. Τα όπλα ήταν με τέτοιο τρόπο φυλαγμένα που κάνουν τους αστυνομικούς να πιστεύουν πως ήταν έτοιμα για πώληση.



Η επιχείρηση είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, ωστόσο το περιστατικό στη Γλυφάδα την επιτάχυνε.

Η μαφιόζικη επίθεση στη Γλυφάδα

Υπενθυμίζεται ότι η μαφιόζικη εκτέλεση, με 2 νεκρούς και έναν τραυματία, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις 10.20 στη Γλυφάδα, στην περιοχή της Τερψιθέας.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Λευκωσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δύο ένοπλοι άντρες εισήλθαν σε κατάστημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των τριών θυμάτων.

Στη συνέχεια, τα θύματα, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, βγήκαν τρέχοντας έξω από το κατάστημα με τους δράστες να τους ακολουθούν και να συνεχίζουν την επίθεση πυροβολώντας τους.

Βίντεο ντοκουμέντο του δολοφονικού χτυπήματος:

