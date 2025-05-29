Στην ταυτοποίηση των τριών Τούρκων οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης εναντίον στελέχους της ΕΥΠ προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο ένας από τους τρεις συνελήφθη το Φεβρουάριο μετά από μια δολοφονία που διαπράχθηκε στα ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της 25ης Φεβρουάριου όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον δύο 39χρονων Τούρκων πυροβολώντας επτά φορές, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μετά το περιστατικό η αστυνομία προχώρησε σε επιχείρηση - σκούπα κατά Τούρκων υπηκόων συλλαμβάνοντας εννιά άτομα. Από τους συλληφθέντες ο ένας φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα των τριών οι οποίοι στράφηκαν κατά του οχήματος της ΕΥΠ. Μετά τη σύλληψή του για υπόθεση ναρκωτικών και πλαστά έγγραφα είχε οδηγηθεί σε κέντρο κράτησης και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος διότι είχε καταθέσει αίτημα χορήγησης ασύλου.

Αίτημα χορήγησης ασύλου είχε καταθέσει και ο δεύτερος καταζητούμενος που επέβαινε στο τζιπ. Και οι δύο είχαν υποστηρίξει ότι ήταν πολιτικά διωκόμενοι στη χώρα τους.

Ο τρίτος καταζητούμενος διέθετε βίζα μέσω της οποίας μπορούσε να ταξιδεύει στη χώρα νόμιμα.

Φόβοι ότι έχουν διαφύγει εκτός Ελλάδας

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την αναζήτησή τους στην περιοχή της Θράκης. Επιπλέον, δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο ιδιοκτήτης του τζιπ το οποίο ανήκει σε άτομο που βρίσκεται στην περιοχή της Ξάνθης.

Οι Αρχές φοβούνται ότι οι 3 Τούρκοι υπήκοοι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό πιθανότατα στη Βουλγαρία μέσω του Προμαχώνα.

Κόντρα μεταξύ ΕΛ.ΑΣ και ΕΥΠ

Την ίδια ώρα, κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ και της ΕΥΠ σχετικά με το περιστατικό στη Θέρμη. Η ΕΛ.ΑΣ σχολιάζοντας την επιχείρηση ανέφερε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση από τους συναδέλφους της στην ΕΥΠ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παράσχει βοήθεια. Από την πλευρά της η ΕΥΠ σχολίασε ότι είχε ενημερώσει την ΕΛ.ΑΣ στις 20 Μαΐου για την επιχείρηση παρακολούθησης των τριών Τούρκων. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ απέκρουσε και πάλι τα λεγόμενα της ΕΥΠ επισημαίνοντας ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια άτυπη ενημέρωση χωρίς να τους έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία ταυτότητας και οι διευθύνσεις των τριών καταζητούμενων.

Καταδικάστηκαν οι τρεις από τους πέντε Τούρκους συλληφθέντες

Παράλληλα, ποινή φυλάκισης 5 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε τρεις από τους πέντε Τούρκους υπηκόους, που συνελήφθησαν για μικροποσότητες ναρκωτικών (κάνναβη και κοκαΐνη), στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τους πυροβολισμούςστη Θέρμη.

Οι τρεις που καταδικάστηκαν κρίθηκαν ένοχοι για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, ενώ οι υπόλοιποι δύο αθωώθηκαν. Στις απολογίες τους ανέφεραν ότι είναι αιτούντες άσυλο στη χώρα μας με τη σχετική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά τις μικροποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν - κατά περίπτωση σε σωματικούς ελέγχους και σε διαμέρισμα όπου φιλοξενούνται (συνολικά 2,3 γραμμάρια κοκαΐνης και 2 γραμμάρια κάνναβης) κάποιοι αποδέχθηκαν ότι είναι περιστασιακοί χρήστες και κάποιοι αρνήθηκαν την κατηγορία.

Οι τρεις που καταδικάστηκαν θα παραμείνουν υπό κράτηση, διοικητικά.

Πηγή: skai.gr

