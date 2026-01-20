Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες- Δείτε Live την πορεία

Ως πιο δύσκολη, χαρακτηρίζεται η αυριανή ημέρα από άποψη καιρικών φαινομένων καθώς το «κύμα κακοκαιρίας», ήδη έχει γίνει αισθητό με λίγο χιόνι ή και χιονόνερο στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να εκδηλωθεί με βροχοπτώσεις που θα πλήξουν όλη τη χώρα με κατά τόπους καταιγίδες, χιόνια και ανέμους.

Χινοπτώσεις ειδικότερα, εκτιμάται πως θα εκδηλωθούν σε όλα τα ορεινά- ημιορεινά και θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι κι έπειτα.

Στη Δυτική Θεσσαλία, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Ευρυτανία και τη Δυτική Μακεδονία, πυκνά χιόνια «θα κατέβουν χαμηλά» και δεν είναι απίθανο ειδικά για τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα η χιονόπτωση να εκδηλωθεί για λίγο και εντός πόλεων εν αντιθέσει προς την Λάρισα όπου δεν εκτιμάται πως «θα το στρώσει».

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των έντονών βροχών και των ισχυρές καταιγίδων πάντως αναμένεται να «χτυπήσουν» τη Μεσσηνία, την Αργολίδα, την Κορινθία, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Λακωνία, την Εύβοια και τις Σποράδες, μέχρι τις απογευματινές- βραδινές ώρες οπότε και τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο καιρός στην Αττική

Μεγάλη ύψη βροχών για μεγάλα χρονικά διαστήματα φαίνεται πως θα συνθέσουν αύριο «το σκηνικό του καιρού» στην Αττική αφού εκτιμάται ενδεικτικά πως, με εξαίρεση κάποιες ώρες, θα βρέχει όλη την ημέρα.

Οι βροχοπτώσεις, που δεν θεωρείται πως θα είναι αρχικά ακραίες, μάλιστα θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από απόψε το βράδυ.

Από το μεσημέρι κι έπειτα πάντως τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν με τους νοτιανατολικούς ανέμους να φτάνουν μέχρι και τα οκτώ- ή και παραπάνω- Μποφόρ.

Η εξασθένηση τους υπολογίζεται χοντρικά για το απόγευμα ή τις πρώτες βραδινές ώρες οπότε και τα φαινόμενα θα αρχίσουν να γίνονται αισθητά στην Εύβοια και τις Σποράδες.

Ο καιρός την Πέμπτη

Την Πέμπτη ο καιρός φαίνεται πως θα έχει βελτιωθεί για τις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο μέχρι και το μεσημέρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη βροχοπτώσεις αναμένονται και τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να εκτιμάται πως θα έχουν αξιοσημείωτη ένταση.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ΜΕ:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά στα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές

καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026

Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά . Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

