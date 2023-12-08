Μεγάλη δημοσιότητα στα τουρκικά ΜΜΕ έχει λάβει η συμφωνία Αθήνας – Άγκυρας βίζα – εξπρές σε Τούρκους τουρίστες σε δέκα ελληνικά νησιά, που επισφραγίστηκε με τη χθεσινή επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα μας.

Βάσει της ελληνοτουρκικής συμφωνίας, την οποία ενέκρινε και η ΕΕ καθώς πρόκειται για εξαίρεση στους όρους των χωρών που βρίσκονται εκτός Σένγκεν, οι Τούρκοι που θέλουν να επισκεφτούν τα νησιά της Λήμνου, της Λέσβου, της Χίου, της Ρόδου, της Σύμης, του Καστελόριζου, της Σάμου, της Λέρου, της Καλύμνου και της Κω, θα λαμβάνουν κατά την άφιξη τους βίζα επτά ημερών, διάρκειας ενός έτους.



Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, τη συμφωνία παρουσίασε παρουσίασε εκτενώς ο παρουσιαστής του HALK TV Φατίχ Πορτακάλ.

“Mιλάμε για δέκα νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία... Μπορείτε να πάτε εκεί από τη Σμύρνη, το Μποσπουρούν, το Κουσάντασι και τη Σύμη, που είναι και ένα ευχάριστο νησί. Απέναντι από τις ακτές της Αλικαρνασσού. Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει η ανάγκη της Σέγκεν θα πάτε στην πύλη θα πάρετε τη βίζα των 7 ημερών” δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Ο Πορτακάλ έδωσε ωστόσο μια διαφορετική παράμετρο, καθώς Τούρκοι καταστηματάρχες δεν βλέπουν με “καλό μάτι” τη συμφωνία όπως άλλοι συμπατριώτες τους. Κι αυτό, γιατί θεωρούν ότι η συμφωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν για βίζα – εξπρές στους Τούρκους πολίτες θα τους πλήξει οικονομικά:

“Μίλησα με ιδιοκτήτες καταστημάτων στα παράλια... Μού είπαν πως με το θέμα της βίζας πως ᾽θα την πατήσουμε᾽. Διότι σε μας στην Τουρκία όλα είναι ακριβά, η διαμονή το φαγητό. Όλοι θα παίρνουν τα ευρώ τους και θα πηγαίνουν απέναντι στα νησιά. Θα μένουν στα νησιά, θα τρώνε στα νησιά. Φθηνότερα και θα λένε πως πήγαν στο εξωτερικό. Θα καταλάβουν την αξία του ευρώ. Διότι η Τουρκία είναι πανάκριβη...”

“Θα ξεκινήσει η εφαρμογή της βίζας στην είσοδο. Η Χίος, η Μυτιλήνη, η Ρόδος, η Σάμος, η Κως,, Το Κατελόριζο, η Πάτμος , η Λέρος, η Κάλυμνος και η Σύμη. Σε αυτά τα νησιά Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα της βίζας στην είσοδο, και μάλλον θα κοστίζει 60 ευρώ. Αυτές είναι οι πληροφορίες απο τον ελληνικό Τύπο θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του υπ.Εξ της Τουρκίας. Όμως η Ελλάδα άναψε το πράσινο φως” ανέφερε από πλευράς του ο παρουσιαστής του τουρκικού FOX.

