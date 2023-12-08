Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Μιαούλη στην Αγία Παρασκευή.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μεταβαίνει ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Μιαούλη στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και μεταβαίνει ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 8, 2023

