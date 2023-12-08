Λογαριασμός
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πάνω από δέκα πυροσβέστες 

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Μιαούλη στην Αγία Παρασκευή.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μεταβαίνει ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

