Ηράκλειο: Πυρκαγιά αποκάλυψε… οπλοστάσιο και αυτοσχέδιο εργαστήριο επισκευής όπλων

Αυτοσχέδιο εργαστήριο επισκευής πυροβόλων όπλων και γομωτηρίου φυσιγγίων εντόπισαν οι Αρχές, μετά από μικρής έκτασης έκρηξη, σε υπόγειο, αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας στο Ηράκλειο, που ενοικίαζε άνδρας ο οποίος συνελήφθη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το εργαστήριο εντοπίστηκε αμέσως μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, όταν πραγματοποιήθηκε αυτοψία του χώρου και έρευνα από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία πολεμικά τυφέκια, οπλοπολυβόλο, πιστόλι, 27 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, μηχανική πρέσα αναγόμωσης φυσιγγίων μετά πλήρη εξαρτημάτων αυτής, 43 μεταλλικές γεμιστήρες πυροβόλων όπλων διαφόρων τύπων, πληθώρα μεταλλικών και ξύλινων, μερών και ανταλλακτικών πυροβόλων όπλων και πληθώρα άμορφης μάζας μεταλλικών (υπολειμμάτων φυσιγγίων-βολίδες-κάλυκες) πλαστικών και ξύλινων μερών πυροβόλων όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του ημεδαπού βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν οι σχετικές άδειες που κατείχε για το άθλημα της σκοποβολής, τρία πυροβόλα όπλα διαφόρων διαμετρημάτων, επαναληπτικό πολεμικό τυφέκιο, δύο καραμπίνες και 1.818 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Ο ημεδαπός άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, έκρηξη και διακεκριμένες φθορές, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

