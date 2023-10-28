Λογαριασμός
Πλήθος κόσμου στην μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Η παρέλαση ξεκίνησε στις 11 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12

Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας. Η παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ξεκίνησε στις 11.

Παρελάσεις πραγματοποιούνται σε όλους τους δήμους του Ν. Αττικής έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 8 το πρωί και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών από τις 6 το πρωί, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Σταδιακά οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας θα ανοίξουν και πάλι μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί από νωρίς σε εφαρμογή. 

