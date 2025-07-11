Συνέντευξη στον Μάκη Συνοδινό

Δύο 24ωρα πριν την απολογία της στην ανακρίτρια Πάτρας, το skai.gr φέρνει στη δημοσιότητα το 2ο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξης της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έγινε λίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

Σε αυτή δίνει το στίγμα για το πώς θα κινηθεί στην απολογία της, αλλά και την «κόκκινη γραμμή» που έχει τραβήξει για την οικογένεια του μικρού Παναγιωτάκη.

Σημειώνεται πως η 25χρονη έχει ομολογήσει στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών τη δολοφονία των δύο δικό της βρεφών, του μωρού φίλης της, της αδερφής της (όταν η ίδια ήταν 14 ετών), αλλά όχι τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Στην αρχή του 2ου μέρος της συνέντευξης η Ειρήνη Μουρτζούκου λέει πως εάν πάει στη φυλακή, θα κατηγορήσει και τη μητέρα της. «Θα την πάρω μαζί μου, να δει πώς είναι, δεν θα την αφήσω», λέει χαρακτηριστικά. Ερωτώμενη σχετικά, απαντά πως έχει ενοχοποιητικά στοιχεία κατά της μητέρας της, Πόπης, αλλά όχι κάτι που αφορά τους θανάτους των παιδιών.

Ακολούθως, στην ομολογία της, πράγματι απέδωσε στη μητέρα της την εγκληματική της συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για ποιον λόγο διέπραξε τις δολοφονίες, υποστήριξε πως «καιγόταν» το μυαλό της μετά από τσακωμούς που είχε με τη μητέρα της και δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Κατόπιν, όπως είπε, το μετάνιωνε, αλλά ήταν αργά.

Εκτός από τη μητέρα της, στο skai.gr είπε πως έχει «στοιχεία» και για άλλα πρόσωπα. «Θα πάθουν εγκεφαλικό», είναι τα λόγια της, ενώ σε ερώτηση σε ποιους αναφέρεται λέει: «Θα δω εγώ, μην αγχώνεσαι».

Για το «ποιοι πρέπει να τη φοβούνται», συνεχίζει λέγοντας: «Αυτοί που έχουν καταθέσει τα δικά τους τα πράγματα. Γι' αυτούς έχω πολλά στο χέρι μου. Έχω πολλά να πω για αυτούς, αυτοί για μένα δεν ξέρουνε… Ξέρω βαριά πράγματα για αυτούς και δεν θα τους αρέσει. Και όπως αυτοί πήγαν και κατηγορήσανε εμένα, χωρίς λόγο, εγώ δεν θα τους κατηγορήσω χωρίς λόγο. Θα πω αυτά που πρέπει, γιατί τα ξέρω, τα έβλεπα».

Για την Ειρήνη Μουρτζούκου φαίνεται πως «κόκκινη γραμμή» ήταν και είναι η Πόπη, η μητέρα του μικρού άτυχου Παναγιωτάκη. «Είναι η μόνη γυναίκα που και να με κατηγορήσει δεν θα την κατηγορήσω», αναφέρει σημειώνοντας πως είναι πολύ καλή μητέρα, ενώ την συνέκρινε με τη δική της, λέγοντας πως αυτή «παράταγε τα παιδιά της».

«Μόνο με την Πόπη έχω επαφές και τη μάνα της, είναι (σαν) μάνα μου», τονίζει και συνεχίζει: «Είναι η μόνη που δεν πρόκειται να πειράξω και το ορκίστηκα. Ούτε αυτή ούτε την οικογένειά της».

Ακολούθως, κατηγορεί άλλα πρόσωπα πως «μου καταστρέψανε τη ζωή, πάνε λένε πράγματα για μένα, τα οποία δεν αληθεύουν. Γιατί να το κάνεις αυτό; Εγώ θα σε πατήσω….».

Και δείχνει για ακόμη μια φορά το πώς αισθάνεται για τη μητέρα της, μιλώντας με πολύ σκληρά λόγια: «Δεν τη θέλω αυτή την γυναίκα, δεν με νοιάζει καν. Παλιά, όταν τσακωνόμουν μαζί της, μετά από 20 μέρες τα έβρισκα μαζί της. Πλέον είναι 10 μήνες, έχω πει δεν την θέλω. Και να πεθάνω, δεν την θέλω εκεί. Θέλω μόνο τη δικιά μου οικογένεια, αυτή δεν την θέλω. Την έχω αποκληρώσει από μάνα μου. Το έπαιζε ότι με πονάει τάχα μου γιατί με έχει γεννήσει. Αυτός είναι πόνος; Να βγαίνεις να το κατηγορείς;».

«Το παιδί μου μακάρι να ζούσε και να μου τα έκανε αυτά. Χίλια δύο να μου έκανε, δεν θα σήκωνα ποτέ το χέρι μου και δεν θα έβγαινα να κατηγορήσω το παιδί μου, που το πόνεσα», αναφέρει επίσης, αναφερόμενη στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις της Πόπης.

«Εάν πάω μέσα τι θα καταλάβουν; Η μάνα μου θα χαρεί και 3-4 που άστο… Θα έρθει η ώρα τους», επαναλαμβάνει και καταλήγει λέγοντας: «Μπορεί να με βλέπουν όλοι να γελάω, αλλά τα βράδια, δεν μπορώ αλήθεια. Με επηρεάζει όλο αυτό και έχω κουραστεί. Να πάω να κρεμαστώ και να ησυχάσει ο κόσμος, η μάνα μου; Αυτή, και να πεθάνω, μην το πιστέψετε το κλάμα της».

