Πρωτοποριακή συμφωνία ΕΚΠΑ - Exeter για το πρώτο ευρωπαϊκό διπλό πτυχίο στην ιατρική

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Πανεπιστήμιο του Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου προχωρούν, με την υπογραφή Προκαταρτικής Συμφωνίας, στην ίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα Κοινού (Dual) Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ιατρική. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, καθώς θα λειτουργήσει το πρώτο κοινό εξαετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που θα οδηγεί στην απονομή του διπλού Πτυχίου Ιατρικής

Η υπογραφή της Συμφωνίας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ιδιαίτερης ικανοποίησης και συνεργασίας από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, τον Αναπληρωτή Πρύτανη και Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Exeter Καθηγητή Richard Holland, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητή Ευστάθιο Ευσταθόπουλο καθώς και τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Καθηγητή Νικόλαο Αρκαδόπουλο. Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΕΚΠΑ Καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, καθώς και ο Καθηγητής Μάριος Πολίτης, μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών εκ μέρους του Πανεπιστημίου του Exeter, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση και υλοποίηση της συνεργασίας.

Το κοινό πρόγραμμα θα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα, με συμβολή ακαδημαϊκών δασκάλων και από τις δύο Ιατρικές Σχολές, και θα έχει έδρα στην Αθήνα. Αναμένεται να υποδεχτεί την πρώτη ομάδα φοιτητών τον Σεπτέμβριο του 2028. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει μια καινοτόμο εκπαιδευτική εμπειρία με διεθνές αποτύπωμα, δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα λαμβάνουν δύο πτυχία – από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο του Exeter – και θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση ειδικότητας τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα, ως απόφοιτοι αναγνωρισμένων ιατρικών σχολών και των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται η σύσταση Στρατηγικής Επιτροπής Συνεργασίας, η οποία θα επιβλέπει την ανάπτυξη του προγράμματος και θα διασφαλίζει την ποιότητα και την εναρμόνιση των σπουδών με τα πρότυπα και των δύο χωρών. Η τελική σύμβαση συνεργασίας θα συναφθεί μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ακαδημαϊκές και ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας (General Medical Council και ΕΘΑΑΕ αντίστοιχα).

Η δημιουργία του κοινού αυτού προγράμματος αποτελεί μια ιστορική συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, μεταξύ δύο κορυφαίων πανεπιστημίων και εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, προωθώντας την καινοτομία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε σχετικά με την υπογραφή του νέου μνημονίου συνεργασίας:

«Η σημερινή υπογραφή της Προκαταρτικής Συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο του Exeter σηματοδοτεί μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ιατρική μας Σχολή. Με την ίδρυση του πρώτου διεθνούς κοινού πτυχίου στην Ιατρική που θα προσφέρεται στην Αθήνα, επιβεβαιώνεται ο στρατηγικός μας στόχος για διεθνοποίηση και ενισχύεται η ακαδημαϊκή παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδιαιτέρως της Ιατρικής Σχολής στο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ενώνουμε δυνάμεις με ένα κορυφαίο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Exeter, για να προσφέρουμε ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας, με διεθνή προσανατολισμό και προοπτική. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και τη δημιουργία ευκαιριών για τους φοιτητές του, εντός και εκτός συνόρων.».

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη και Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Exeter Καθηγητής Richard Holland, δήλωσε σχετικά με την υπογραφή του νέου μνημονίου συνεργασίας:

«Αυτή είναι μια σημαντική ημέρα τόσο για το Πανεπιστήμιο του Exeter όσο και για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να υπογράψουμε Προσύμφωνο Συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη του μοναδικού Κοινού Προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικών Σπουδών (ή Σπουδών Ιατρικής), με τη φιλοδοξία να ξεκινήσει το πρώτο Κοινό Ιατρικό Πρόγραμμα Σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2028.

Οι φοιτητές Ιατρικής που θα εισαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία της σύγχρονης ιατρικής εκπαίδευσης με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας και την αριστεία της Ελληνικής ιατρικής εκπαίδευσης, σε ένα πτυχίο που θα επιτρέπει στους αποφοίτους να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κοινό πτυχίο που θα σχεδιαστεί ώστε να έχει έγκριση τόσο από την Ελληνική Αρχή όσο και από το GMC του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι το πρώτο του είδους του.

Θεωρούμε αυτή τη Συμφωνία κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή σύνδεση μέσω της Ιατρικής Εκπαίδευσης, καθώς φέρνει τα δύο μεγάλα Πανεπιστήμιά μας πιο κοντά, δημιουργώντας ευκαιρίες για ακόμη στενότερη συνεργασία σε κοινούς τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος και τη δυνατότητα ανάπτυξης στους τομείς της εκπαιδευτικής συνεργασίας.

Τέλος, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον Πρύτανη και τον Πρόεδρο για τη θαυμάσια φιλοξενία τους. Η θερμή υποδοχή και ο ενθουσιασμός και η δέσμευση όλου του προσωπικού σας σημαίνουν πως αυτή η συνεργασία θα έχει μεγάλη επιτυχία».

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, αναφερόμενος στην υπογραφή του νέου μνημονίου συνεργασίας τόνισε:

«Η συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Exeter ανοίγει το δρόμο για την δημιουργία ενός μοναδικού, κορυφαίου προπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής που θα συνδυάζει τα καλύτερα ευρωπαϊκά και βρετανικά εκπαιδευτικά πρότυπα. Ένα μεγάλο βήμα μπροστά για την Ιατρική εκπαίδευση όχι μόνο στη χώρα μας αλλά διεθνώς!».

Ο Καθηγητής Μάριος Πολίτης, μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών εκ μέρους του Πανεπιστημίου του Exeter, ανέφερε:

«Η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Exeter και του ΕΚΠΑ για την ίδρυση του πρώτου κοινού (dual) προγράμματος σπουδών στην Ιατρική αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη διεθνοποίηση της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα ενσωματώνει τα ακαδημαϊκά πρότυπα και των δύο ιδρυμάτων και προσφέρει στους φοιτητές ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου, με διεθνή αναγνώριση και προοπτική. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη και για τα πανεπιστήμια που υπηρετούν με συνέπεια την ακαδημαϊκή αριστεία και τη διεθνή συνεργασία.».

Πηγή: skai.gr

