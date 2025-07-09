Του Μάκη Συνοδινού

Τους θανάτους των τριών βρεφών και της αδερφής της, όταν ήταν 14 ετών, ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου. Ωστόσο, η δολοφονία της αδερφής της έχει παραγραφεί, καθώς όταν συνέβη προ 11ετίας η Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν ανήλικη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σήμερα το πρωί λίγο πριν από τη μεταγωγή της στον ανακριτή Πάτρας, η Μουρτζούκου ομολόγησε την εμπλοκή στους θανάτους των βρεφών ενώ φέρεται να είπε «τέλος θέλω να τα βγάλω από μέσα μου».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr από χθες το βράδυ ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Η Ειρήνη φαινόταν αρκετά προβληματισμένη - είχε σπάσει, όπως λέει ανώτατος αξιωματικός στο skai.gr. Οι αστυνομικοί βλέποντας την, έκαναν την κίνηση - ματ και ζήτησαν και έλαβαν άδεια από τον εισαγγελέα να την εξετάσουν. Πλέον η αρχή του τέλους είχε ξεκινήσει για την 25χρονη, η οποία σήμερα τα ξημερώματα ομολόγησε πως σκότωσε τα δύο της παιδιά, το βρέφος της φίλη της, Κατερίνας αλλά και τη μικρή της αδερφή.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η μεταγωγή της δεν έγινε στις 6 τα ξημερώματα, όπως είχε προγραμματιστεί αλλά μετά τις 10:00 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, όταν ρωτήθηκε τον λόγο για τον οποίο διέπραξε τις δολοφονίες, υποστήριξε πως «καιγόταν» το μυαλό της μετά από τσακωμούς που είχε με τη μητέρα της και δεν ήξερε πως να το διαχειριστεί. Κατόπιν, όπως είπε, το μετάνιωνε, αλλά ήταν αργά.

Η 25χρονη έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πάτρα και οδηγήθηκε στον ανακριτή. Πλήθος κόσμου την περίμενε έξω από το δικαστήριο φωνάζοντας «φόνισσα».

Όσον αφορά τον τρόπο της δολοφονίας, αυτή φαίνεται πως είναι η απόφραξη εξωτερικών αναπνευστικών οδών κατά πάσα πιθανότητα με μαξιλάρι ή κάποιο μαλακό πανί.

Σημειώνεται ότι η μητέρα της 25χρονης σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις έχει ευθέως κατηγορήσει την Ειρήνη πως είναι δολοφόνος.

Χθες, η 25χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα συλλήψεώς της. Ήταν αμίλητη, με σκυμμένο το κεφάλι και φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Υπενθυμίζεται πως η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ' εξακολούθηση και μη για τις εξής υποθέσεις:

Τον θάνατο του 6 μηνών βρέφους φίλης της στην Αχαΐα τον Φεβρουάριο του 2021 το οποίο πρόσεχε. Η ιατροδικαστική τότε ως αιτία θανάτου είχε δείξει διάμεση πνευμονίτιδα ενώ το βρέφος είχε και επιληπτικά επεισόδια.

Το μόλις 19 ημερών κοριτσάκι της το οποίο έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 2022. Και στον θάνατο αυτό η ιατροδικαστική έδειξε διάμεση πνευμονίτιδα.

Το δεύτερο δύο μηνών κοριτσάκι της το 2023, το οποίο πέθανε στο Παίδων από καρδιακή ανακοπή.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2020, φίλη της την κατηγόρησε πως την έπιασε από τον λαιμό και προσπάθησε να την πνίξει.

Το όνομα της Μουρτζούκου εμπλέκεται επίσης στον θάνατο του 15 μηνών μικρού Παναγιωτάκη που έφυγε από τη ζωή στην Αμαλιάδα στις 5 Αυγούστου του 2024.

Τη συγκεκριμένη γυναίκα που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές όλο το προηγούμενο διάστημα, φέρεται να την έχουν πλήξει συνολικά 80 καταθέσεις, όπου προκύπτει ότι η ίδια βρισκόταν μαζί με τα παιδιά τις τελευταίες τους ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.