Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε 49χρονος, ο οποίος έκλεβε καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το skai.gr, ο 49χρονος ακόμη και με έρπινγκ εισερχόταν στα καταστήματα που είχε βάλει στο μάτι.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών που συστάθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας για τη διερεύνηση καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών από καταστήματα και σε σταθμευμένα οχήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο 49χρονος μαζί με άλλα άτομα είχαν συστήσει και ενταχθεί κατά τον τελευταίο μήνα σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, κυρίως νυχτερινές ώρες, αρχικά επέλεγαν τον στόχο τους και στη συνέχεια ο 49χρονος παραβίαζε με τη χρήση εργαλείων πόρτες καταστημάτων και οχημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές, τις οποίες μεταπωλούσαν άμεσα σε κλεπταποδόχους.

Κατά τη διάπραξη των κλοπών, τα μέλη της ομάδας λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, φορώντας γάντια, ενώ κινούνταν σε σημεία όπου δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας με σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα και σταθμευμένα οχήματα σε Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Χαλκηδόνα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

