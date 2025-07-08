Αποκλειστική συνέντευξη Μουρτζούκου στο skai.gr λίγο πριν συλληφθεί - «Δεν ξέρω αν θα αντέξω τη φυλακή»

Συνέντευξη στον Μάκη Συνοδινό

Αποκλειστική συνέντευξη στο skai.gr έδωσε η κατηγορούμενη για τη δολοφονία τριών βρεφών, Ειρήνη Μουρτζούκου, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή της από τις Αρχές, εκφράζοντας ανησυχία και φόβο για το ενδεχόμενο να της περάσουν χειροπέδες.

Όπως ανέφερε πριν από τη σύλληψή της, δεν άντεχε στη σκέψη πως μπορεί να μπει στη φυλακή, ενώ επέμενε ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει βλάψει τα δύο παιδιά της, καθώς και τον μικρό Παναγιωτάκη που πρόσεχε. Παράλληλα, λέει πως έχει «κουραστεί» και «απελπιστεί» με την κατάσταση.

Αρχικά, ερωτώμενη εάν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να μπει στη φυλακή και πώς βλέπει το μέλλον της, απαντά: «Όχι, Παναγία μου. Μόνο που μπαίνω σε σκέψη… Δεν ξέρω αν θα αντέξω. Μπαίνω στη σκέψη και δεν το θέλω. Με ένα γιατί είμαι όλη μέρα. Πάω και προσεύχομαι όλη μέρα. Κάθε μέρα πάω στην εκκλησία πλέον. Εκεί που πήγαινα μια φορά την εβδομάδα, ε τώρα, πάω όλη μέρα. Λέω γιατί, γιατί σε μένα όλο αυτό να έχει γίνει».

Στη συνέχεια αναφέρει: «Ας κάνουν ότι θέλουνε. Μετά λέω το σκεφτήκανε τι θα γίνει, μόλις βγω εγώ τι θα γίνει; Δεν το έχει σκεφτεί κανένας».

Σε ερώτηση εάν φοβάται τη φυλακή, λέει: «Δεν τη θέλω, δεν μ’αρέσει, γιατί να πάω άδικα μέσα; Να πάω για κάτι που έχω κάνει; Ναι. Τι έχω κάνει; Έχω κάνει γάμους, έχω κάνει τις κάρτες (μικροαπάτες), μπράβο μου ναι. Καλά έκανα, είχα ανάγκη. Να πάω για αυτά μέσα, ναι. Αλλά να πάω για τα παιδιά μου; Τι λες τώρα, Παναγία μου».

Μάλιστα, αναφέρει πως «μόνο που το σκέφτομαι μού έρχεται να πάρω ένα σκοινί και να κρεμαστώ. Δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα με όλο αυτό», ενώ στη συνέχεια της συζήτησης λέει πως αν πάει φυλακή, θα αντέξει για τα τρία παιδιά της, αναφερόμενη στις δύο της κόρες και στον μικρό Παναγιωτάκη και συμπληρώνει ότι και έξω που είναι, από αυτούς παίρνει δύναμη.

«Είναι βαρύ αυτό. Δεν το έχει ζήσει κανένας. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Κι άλλοι που το ακούνε λένε τι λέει ρε φίλε... Τον κοιτάω ψηλά, κάθε φορά τον κοιτάω, του μιλάω. Θα τα πω με τον Παναγιώτη καμιά φορά. Άκου να δεις, έχω χάσει δύο παιδιά, σωστά; Στον Παναγιώτη δέθηκα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι ότι δέθηκα πάρα πολύ. Για μένα αυτό το παιδί είναι σαν να μην έχει φύγει. Όλοι αυτό νιώθουμε. Όχι μόνο εγώ. Όλοι. Και δεν θέλω, ρε παιδάκι μου, να το σκέφτομαι αυτό. Δεν μπορώ. Όσο και να λέω έχει φύγει, κοιτάω τη φωτογραφία του, μιλάω, κάθομαι τσακώνομαι όπως ήταν εδώ. Βρίσκω διάφορα πράγματα. Δε θέλω.»

Για το αν κάνει το ίδιο και με τα δικά της τα παιδιά, η Ειρήνη Μουρτζούκου απαντά: «Ναι έχω και την κόρη μου. Δίπλα-δίπλα τους έχω... Με την άλλη μου την κόρη δεν το κάνω. Έχω πάει να φτιάξω τη φωτογραφία».

Στη συνέχει η ίδια αναφέρει πως έχει απελπιστεί με την κατάσταση. «Σου λέω την καθαρή μου αλήθεια, έχω απελπιστεί. Έχω φτάσει το μηδέν. Και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν απελπίζομαι εύκολα, δεν τα παρατάω ποτέ. Κουράστηκα. Δέκα μήνες αρχικά δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα με θέμα δουλειάς, με θέμα κόσμου, μετά ο κόσμος ηρέμησε κάτι που εμένα με εξοργίζει γιατί λέω ρε φίλε μου το παίζετε τώρα τρελοί όλοι σας. Εμένα κοροϊδεύετε; Και έχω απελπιστεί. Δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Δεν μπορεί άνθρωπος να το καταλάβει αυτό όλο αυτό που ζω και περνάω. Μακάρι να ήταν κάποιος και να μου έλεγε εγώ σε καταλαβαίνω. Δεν μπορεί κανείς να με καταλάβει».

«Δηλαδή άμα πάω μέσα τι θα καταλάβουν. Καλά ή μάνα μου αυτή θα χαρεί και δύο, τρεις, τέσσερις ακόμη... Θα έρθει ώρα τους», συνεχίζει.

Τέλος, καταλήγει λέγοντας πως: «Να πάω να κρεμαστώ για να ησυχάσει ο κόσμος; Ποιος κόσμος; Εκείνοι εκεί που θέλουν να με κλείσουν μέσα; Η μάνα μου; Αυτοί και να πεθάνω, τάχα μου θα κλάψουν, μην το πιστέψετε το κλάμα της. Σίγουρα».



