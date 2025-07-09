Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της, η Ειρήνη Μουρτζούκου παραδέχτηκε ότι δολοφόνησε τα δύο της παιδιά, το παιδί της φίλης της, αλλά και την αδελφή της το 2014.

Η 25χρονη μετήχθη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου ήρθε αντιμέτωπη με έντονες αποδοκιμασίες.

Σε βίντεο καταγράφονται εξαγριωμένοι πολίτες να αποδοκιμάζουν την Ειρήνη Μουρτζούκου κατά την είσοδό της στα δικαστήρια της Πάτρας.

Για μήνες αρνιόταν κάθε εμπλοκή της στους θανάτους των πέντε βρεφών, που κατέληξαν, ενώ ήταν παρούσα.

«Κάθε φορά που τσακωνόμουν με τη μητέρα μου, 'κλείδωνα'. Μου έβγαινε να κάνω κάτι κακό. Ενώ το μετάνιωνα, τα ξαναέκανα. Μετά δεν μπορούσα να το διορθώσω. Προσπάθησα αλλά ήταν πλέον αργά» φέρεται να υποστήριξε η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η μητέρα της από την πρώτη στιγμή είχε αναφέρει ότι θεωρούσε την κόρη της υπεύθυνη για τους θανάτους των παιδιών. Οι σχέσεις τους ήταν στα άκρα και μάλιστα η μητέρα της είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της.

Ξεσπά στην κάμερα η Κατερίνα, η μητέρα του πρώτου βρέφους, λέγοντας: «Έχει θράσος, θράσος! Είναι ψυχρός δολοφόνος. Είναι φόνισσα. Έπαιζε θέατρο, ήταν παιδί. Δεν συγκινούνταν ούτε με τα δικά της τα παιδιά».

Πώς «έσπασε» η Ειρήνη Μουρτζούκου

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών τής μίλησαν για ώρες λέγοντάς της ότι πρέπει να πει την αλήθεια για την ψυχή των παιδιών. Βρήκαν πάτημα στον θάνατο της αδερφής της το 2014. Αν και έχει παραγραφεί, ομολόγησε ότι εκείνη τη σκότωσε, όταν και η ίδια ήταν ανήλικη. Ο διάλογος ήταν ο εξής:

«Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς γι' αυτή την υπόθεση από τη στιγμή που έχει παραγραφεί το αδίκημα. Δεν μπορούν να σε κατηγορήσουν γι' αυτό. Θα μου το πεις και θα ξαλαφρώσεις».

«Κάπου πρέπει να τα πω. Ναι, το έκανα».

Μάλιστα στην ομολογία των τεσσάρων σελίδων η Ειρήνη Μουρτζούκου από ό,τι φαίνεται αποφεύγει να μιλήσει για τον τρόπο που σκότωσε τα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι δεν θυμάται, αλλά το έκανε μάλλον με τα χέρια.

Όπως επίσης αποφεύγει να μιλήσει και για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη, ισχυριζόμενη ότι δεν του έκανε κακό. Η ομολογία ήρθε πάνω σε ένα ξέσπασμα κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχε με αξιωματικό του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής. Εκεί ένιωσε ασφαλής και σε προστατευμένο περιβάλλον και άρχισε να κλαίει θέλοντας να «το βγάλει από μέσα της», όπως έλεγε, συμπληρώνοντας ότι «δεν αντέχει άλλο» και ότι «θα τα πει όλα».

Όσον αφορά όμως τα εγκλήματά της, αναφέρει για τη δολοφονία της αδερφής της ότι: «Είχα νευριάσει με τη μητέρα μου, μάς είχε παρατήσει. Βγήκε βόλτα και τσακωθήκαμε. Ίσως, σκότωσα την αδερφή μου πιέζοντας την από πάνω».

Όσον αφορά τη δολοφονία του παιδιού της Κατερίνας, ανέφερε: «Ήμουν τσαντισμένη με τον σύντροφο της Κατερίνας. Ήταν προκλητικός, μου την έλεγε συνέχεια. Ήθελα να τον εκδικηθώ και ξέσπασα πάνω στο παιδί».

Για τη δολοφονία του πρώτου δικού της παιδιού ομολόγησε: «Με τη Ζωή - Ηλιάνα κοιμόμασταν στο ίδιο κρεβάτι. Μπορεί κατά λάθος να την πλάκωσα στον ύπνο μου. Ξύπνησα και τη βρήκα παγωμένη δίπλα μου».

Για τη δολοφονία του δεύτερου παιδιού της ανέφερε: «Μιλούσα με τη μητέρα μου στο τηλέφωνο και τσακωθήκαμε. Μου ζητούσε δανεικά. Έπιασα το παιδί και το σκότωσα».

Και για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη επέμεινε πως: «Δεν έχω κάνει κακό στον Παναγιωτάκη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει».

Στο πλαίσιο της ομολογίας της, η 25χρονη αναφέρει την αίσθησή της ότι θα την έπιαναν, ενώ είχε επιχειρήσει, όπως ανέφερε στους αξιωματικούς να εξομολογηθεί τα εγκλήματά της χωρίς να τα καταφέρει.

Το χρονικό της φρίκης

Η Ειρήνη Μουρτζούκου ομολόγησε ότι δολοφόνησε το 6 μηνών βρέφος της φίλης και κουμπάρας της στις 4 Φεβρουαρίου 2021, το 19 ημερών δικό της βρέφος στις 19 Ιουνίου του 2022 και το 2 μηνών μωρό της στις 17 Οκτωβρίου του 2023. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε αποπειραθεί να αφαιρέσει τη ζωή από τα μωράκια και άλλες φορές μέχρι να το πετύχει. Η πρώτη απόπειρα ήταν με το μωρό της Κατερίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2020, μέσα στον θάλαμο του Καραμανδάνιου Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, εκεί όπου νοσηλευόταν το βρέφος. Προσπάθησε να το σκοτώσει φράζοντας του της αναπνευστικής οδούς. Ωστόσο, επενέβησαν οι γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου και το βρέφος διασώθηκε. Τελικά, το σκότωσε σχεδόν δύο μήνες αργότερα, στις 4 Φεβρουαρίου 2021, όταν έμεινε μόνη μαζί του για να το προσέχει, καθώς η μητέρα του είχε βγει.

Όπως καταγγέλλει η Κατερίνα: «Φώναξα και τη ρώτησα να μου πει γιατί. Δεν πήρα απάντηση. Γιατί αν γύριζα τον χρόνο πίσω, δεν υπήρχε περίπτωση να την εμπιστευόμουν».

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης, τεχνικός σύμβουλος ανέφερε στον ΣΚΑΪ: «Το παιδί της Κατερίνας είχε κάποιες αλλοιώσεις στο δέρμα. Υπάρχει υποψία ότι η δολοφονία μπορεί να έγινε και με το χέρι της 25χρονης. Το είχαμε επισημάνει και αυτό από την αρχή, όταν είδαμε τις φωτογραφίες του προσώπου του παιδιού».

Στις 18 Ιουνίου 2022 στην Κάτω Αχαγιά, η Ειρήνη Μουρτζούκου προκάλεσε με παρόμοιο τρόπο τον θάνατο της μόλις 19 ημερών κόρης της. Το δεύτερο παιδί της το σκότωσε στις 17 Οκτωβρίου 2023. Μέσα σε έναν μήνα είχε προσπαθήσει πέντε φορές να του αφαιρέσει τη ζωή. Η πρώτη απόπειρα έγινε τα μεσάνυχτα της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 στην Κάτω Αχαγιά, ενώ το βρέφος ήταν 27 ημερών. Δεύτερη σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 μέσα στον θάλαμο του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλευόταν το μωρό. Επενέβη, όμως, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δύο ημέρες αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου 2023, επιχείρησε δύο φορές να σκοτώσει το βρέφος με χρονική διαφορά τεσσάρων ωρών. Αλλά και πάλι επενέβησαν γιατροί και νοσηλευτές. Στις 12 Οκτωβρίου 2023 έκανε το ίδιο στο βρέφος αλλά και πάλι επενέβη σωτήρια το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου ανέφερε: «Στα πλαίσια της ανακρίσεως θα διευκρινίσουμε και όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε στις πράξεις τις οποίες ομολόγησε και από εκεί και πέρα θα φανούν και οι ευθύνες των υπολοίπων και οι λεπτομέρειες των πράξεων της».

Τους προηγούμενους μήνες στο Ανθρωποκτονιών παρακολουθούσαν τις συνεντεύξεις της, τις απομαγνητοφωνούσαν, κατέγραφαν τη γλώσσα του σώματός της, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα στοιχεία που σε συνδυασμό με τις πραγματογνωμοσύνες και τις καταθέσεις οδήγησαν στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης.

