Τα βασανιστικά 24ωρα της Ειρήνης Μουρτζούκου και η απαράβατη «κόκκινη γραμμή»

Του Μάκη Συνοδινού

Μόνη με τις σκέψεις που μοιάζουν να τη βασανίζουν, με διάθεση ωστόσο να επικοινωνεί με τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών και έχοντας κατά διαστήματα ξεσπάσματα με φωνές και κλάματα, περιγράφουν τη στάση που κρατά η καθ’ ομολογία δολοφόνος τεσσάρων βρεφών Ειρήνη Μουρτζούκου αστυνομικοί στο skai.gr.

Η 25χρονη συνεχίζει να κρατείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του τμήματος Ανθρωποκτονιών στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ ενώ συνέχεια βρίσκονται δίπλα της δύο αστυνομικοί.

Όπως λέει καλά ενημερωμένη πηγή στο skai.gr αποφασίστηκε να μην μεταφερθεί σε κελί καθώς το σχέδιο των αστυνομικών από την πρώτη στιγμή - και εκ του αποτελέσματος απέδωσε καθώς ομολόγησε - ήταν η 25χρονη λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της να νιώσει οικία και κυρίως προστατευμένη.

Στο Ανθρωποκτονιών θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή όπου και θα μεταφερθεί στην Αχαΐα προκειμένου να απολογηθεί.

Η «κόκκινη γραμμή» της Ειρήνης

Ενώ μέσα σε 4 ώρες παραδέχτηκε και ομολόγησε τις 4 δολοφονίες βρεφών, οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν καταλήξει στη διαπίστωση πως η 25χρονη έχει μια κόκκινη απαράβατη γραμμή και αυτή είναι το να μιλήσει για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, που έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 2024.

Η μόνη αναφορά που έκανε ήταν πως δεν έχει καμία σχέση με τον μυστηριώδη θάνατο του βρέφους και ξέσπασε σε κλάματα.

Όσον αφορά την μητέρα του βρέφους, Πόπη, έκανε ελάχιστες αναφορές, υποστηρίζοντας πως είναι καλή μάνα ενώ οι έμπειροι αξιωματικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως στην υπόθεση αυτή δεν θα «σπάσει» καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει σχέση εξάρτησης με την Πόπη.





