Ένταση δημιουργήθηκε το πρωί της Παρασκευής έξω από το ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος των Πρυτάνεων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου 200 άτομα μέλη Φοιτητικών Συλλόγων που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, επιχείρησαν να κολλήσουν αφίσες σε λεωφορείο της αστυνομίας που είχε κάνει φραγμό μπροστά το ξενοδοχείο αλλά οι αστυνομικοί αντέδρασαν και τους απώθησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί που διακομίστηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Με αφορμή την παρουσία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, στη Σύνοδο, οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου σχετικά με τις διαγραφές των φοιτητών και την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια. Νωρίτερα, αντιπροσωπεία των φοιτητών συναντήθηκε με την προεδρεύουσα της Συνόδου, πρύτανη του Πάντειου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη, στην οποία εξέθεσαν τις απόψεις και τα αιτήματά τους.

Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι διαγραφές για «αιώνιους» φοιτητές - Ρύθμιση για 35.000 παλιούς, αλλά ενεργούς σπουδαστές

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα σε σύσκεψη για τα δημόσια πανεπιστήμια παρουσιάστηκε νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα παρέχει στους παλιούς φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένα προσπαθήσει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μία τελευταία ευκαιρία να πάρουν το πτυχίο τους.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει ότι παλιοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 75% των μονάδων του προγράμματος σπουδών τους και έχουν συμμετάσχει με επιτυχία τουλάχιστον σε δύο εξεταστικές περιόδους των τελευταίων δύο ακαδημαϊκών ετών, θα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη φοίτησή τους για έως δύο επιπλέον εξάμηνα. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται πρακτική, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία, η παράταση μπορεί να ανέλθει σε τρία εξάμηνα.

Εκτιμάται ότι η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 35.000 παλιούς αλλά ενεργούς σπουδαστές.

Πέραν της κατηγορίας αυτής, επαναβεβαιώθηκε ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο θα διαγραφούν ανενεργοί σπουδαστές τετραετών προγραμμάτων οι οποίοι τη χρονιά 2021-22 είχαν ήδη υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης των προγραμμάτων τους, καθώς σύντομα εκπνέει και η περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών που δόθηκε τότε.

Όπως σημειώθηκε, αυτή τη στιγμή παραμένουν στους καταλόγους των δημόσιων ΑΕΙ φοιτητές οι οποίοι εγγράφηκαν τη δεκαετία του 1930, ενώ οι εγγεγραμμένοι από τις δεκαετίες του 1960, του 1970 και του 1980 ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μεταξύ άλλων, θα βελτιωθούν οι επιδόσεις των ελληνικών πανεπιστημίων σε πολλούς ποιοτικούς δείκτες, διότι θα αφαιρεθούν άτομα που φαίνεται να αδυνατούν να αποφοιτήσουν επί πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα θα απελευθερωθούν εργατοώρες του διοικητικού προσωπικού.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης εξετάστηκαν, επίσης, οι τελικές διατάξεις που θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την περαιτέρω θωράκιση της ασφάλειας στα δημόσια ιδρύματα, με αιχμές την καθιέρωση ενός μηχανισμού επιβολής ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων εντός σαφών χρονικών ορίων, την ενίσχυση της λογοδοσίας και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προληπτική προστασία πανεπιστημιακών χώρων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Με τις διατάξεις τις οποίες συζητήσαμε σήμερα, ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί άμεσα μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, την οποία είχαμε προτάξει στο πρόγραμμά μας για το νέο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε.

Ουσιαστικά μιλάμε για μία σημαντική εκκαθάριση των καταλόγων των ανενεργών φοιτητών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται εγγεγραμμένοι στους καταλόγους των δημοσίων πανεπιστημίων τη δεκαετία του ΄50 και του ΄60.

Αυτή η εκκαθάριση των καταλόγων των πανεπιστημίων θα έχει πολύ σημαντικά οφέλη ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πανεπιστημίων, ως προς τους δείκτες αξιολόγησης, καθώς για πρώτη φορά θα έχουμε μία ουσιαστική εικόνα ποιοι είναι οι φοιτητές οι οποίοι πραγματικά φοιτούν.

Αλλά θέλω να σταθώ, επίσης, και στην πολύ σημαντική πρόβλεψη για μία τελευταία ευκαιρία σε εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν δείξει ότι ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά και σε εκείνες τις πρόνοιες για τους φοιτητές που μπορεί, για λόγους υγείας, να έχουν μία διακριτή, μία ξεχωριστή δυσκολία να ολοκληρώσουν τα προγράμματα σπουδών τους.

Η ρύθμιση, λοιπόν, αυτή είναι απολύτως ισορροπημένη, αλλά υλοποιεί και την κεντρική μας δέσμευση να προχωρήσουμε σε μία απολύτως απαραίτητη εκκαθάριση των καταλόγων των φοιτητών των πανεπιστημίων, κάνοντας τη διάκριση μεταξύ ανενεργών και ενεργών φοιτητών, έτσι ώστε να μπορούν και τα πανεπιστήμια να γνωρίζουν με ακρίβεια σε ποιους απευθύνονται και να κάνουν τον προγραμματισμό τους.

Τέλος, και με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής περιόδου, να πω το εξής: πολύ συχνά έρχονται νέα παιδιά, με συμβουλεύονται ποια σχολή να διαλέξουν. Εγώ τους λέω να διαλέξουν τη σχολή που αισθάνονται ότι τους ταιριάζει περισσότερο, αλλά να μεριμνήσουν, όποια σχολή και να διαλέξουν, να φροντίσουν να τελειώσουν στον προγραμματισμένο χρόνο του προγράμματος σπουδών το οποίο έχουν διαλέξει.

Και να το κάνουν αυτό, διότι η ζωή είναι μπροστά τους. Αν πρέπει να τελειώσεις το πρόγραμμά σου σε τέσσερα χρόνια, γιατί να χάνεις χρόνο και να τελειώνεις στον πέμπτο, στον έκτο; Δεν θα μπορείς να τελειώνεις και πιο μετά, ούτως ή άλλως.

Αλλά αυτό αποτελεί πρωτίστως μία υποχρέωση των παιδιών απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλει το κράτος τιμωρητικά, αλλά είναι μία παρότρυνση σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και από τη στιγμή που το κράτος παρέχει δωρεάν δημόσια παιδεία στα νέα μας παιδιά, στους νέους μας φοιτητές, και αυτοί να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά να το κάνουν πρωτίστως γιατί αυτό είναι καλό για τους ίδιους, όχι για εμάς, ούτε για τους γονείς ούτε για κάποιον τρίτο».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε από την πλευρά της: «Πρόεδρε και αγαπητοί συνεργάτες, σημαντική ημέρα καθώς σύντομα θα έχουμε σε διαβούλευση τις τελικές ρυθμίσεις, με τις οποίες υπηρετούμε ένα βαθιά πολιτικό διττό στόχο και αρχή, την απαραίτητη εκκαθάριση των καταλόγων από τους ανενεργούς φοιτητές ετών, και βέβαια την απαραίτητη και θεσμική θωράκιση πλέον και μιας τελευταίας ευκαιρίας σε ανθρώπους οι οποίοι και την αξίζουν και τη δικαιούνται και θα την έχουν.

Όμως, με την αρχική μεταρρύθμιση την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε το 2021 και βελτιώνει τώρα, μπορεί πράγματι το ελληνικό πανεπιστήμιο να έχει ακριβή εικόνα ποιοι φοιτούν. Και βέβαια, πώς μπορεί καλύτερα, με αυξημένη χρηματοδότηση, με λοιπές πρόνοιες για την διαμονή των φοιτητών, για τη διεθνοποίηση κι όλα αυτά που χρειάζεται να κάνουμε για το δημόσιο πανεπιστήμιο, να γίνουν πράξη.

Απαραίτητο βήμα, λοιπόν, και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε και αυτή τη βελτιωμένη διάταξη ως την τελευταία ευκαιρία και τη διάκριση μεταξύ ενεργών και ανενεργών φοιτητών».

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.