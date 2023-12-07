Έναν ολιγόλεπτο διάλογο με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη είχε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξερχόμενος από το Προεδρικό Μέγαρο και λίγο πριν φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε ο Τούρκος πρόεδρος με την ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και λίγο πριν μπει στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ερντογάν έκανε μια στάση και συνομίλησε με τον δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ.

Ο Μανώλης Κωστίδης είπε στον Ταγίπ Ερντογάν «καλώς ήρθατε» με τον Τούρκο πρόεδρο να κοντοστέκεται, να χαμογελάει και να απαντάει στο δημοσιογράφο «καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να κάνετε και τις ανάλογες ειδήσεις». Τότε ο Μανώλης Κωστίδης του απαντάει «κατά το δυνατόν».

Σχολιάζοντας το στιγμιότυπο ο Μανώλης Κωστίδης είπε πως με τον πρόεδρο Ερντογάν «έχουμε συναντηθεί πολλές φορές σε διάφορες περιστάσεις. Και τώρα με τη συνέντευξη στην Καθημερινή είχαμε επικοινωνία, αλλά και προεκλογικά».

Δείτε το στιγμιότυπο στο 1:10

Πηγή: skai.gr

