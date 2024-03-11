Συναγερμός έχει σημάνει από χθες στην αστυνομία για τον εντοπισμό του 15χρονου γιου της οικογένειας των «Παλαιοχριστιανών» που ζούσαν στα Τρίκαλα Κορινθίας, σε λαγούμι.

Το ανήλικο αγόρι που φιλοξενούταν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων το έσκασε χθες, Κυριακή, όταν πήγε μαζί με κοινωνική λειτουργό να συναντήσει τον πατέρα του, σε κοινωνική δομή στον Πειραιά

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή που εξαφανίστηκε ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη της κοινωνικής λειτουργού που συνόδευε τον 15χρονο.

Πηγή: skai.gr

