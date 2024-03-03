Για τις επιπλοκές στην εγκυμοσύνη που αντιμετώπισε η κόρη του μίλησε ο 45χρονος Μανώλης Καλαϊτζιδάκης, ο πατέρας της “παλαιοχριστιανικής” οικογένειας που ζούσε μέχρι πρόσφατα στην ορεινή Κορινθία ενώ παράλληλα όπως είπε βρέθηκε σπίτι στον Πειραιά για την οικογένειά του.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» ο κ. Καλαϊτζιδάκης αναφέρθηκε αρχικά στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κόρη του η οποία διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της και κινδύνεψε να αποβάλλει.

Όπως είπε, η κόρη του επί μία βδομάδα βρισκόταν στο νοσοκομείο «Παίδων» στο πλευρό του ανήλικου γιου του. Ωστόσο, λόγω της κατάστασής της, η υγεία της επιβαρύνθηκε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» με αιμορραγία και με τον κίνδυνο να αποβάλλει.

Παράλληλα, επισήμανε πως ένας άνθρωπος του παραχώρησε ένα σπίτι για να μείνουν στον Πειραιά ώστε να πάει και το παιδί του στο σχολείο.

Ο δικηγόρος του 45χρονου, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος επισήμανε πως αυτή την στιγμή ο κ. Καλαϊτζιδάκης πρώτον ζητά να πάρει το παιδί του από το Παίδων, και δεύτερον να τον αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη ως έναν άνθρωπο κανονικό ο οποίος θα πληρώσει τα σφάλματά του όπως πρέπει.

Πηγή: skai.gr

