Θλίψη έχει σκορπίσει ο τραγικός χαμός του 40χρονου Επισμηναγού, στο δυστύχημα, με το Εκπαιδευτικό Αεροσκάφος, στην Καλαμάτα, μπροστά στα μάτια της συζύγου και των παιδιών του.

Η κηδεία του πιλότου θα τελεστεί αύριο στην Μεσσηνία, με τους γονείς του να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη. Στο πατρικό του 40χρονου εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

«Προχθές μου λέει πατέρα αύριο κάνω την τελευταία μου πτήση, αλλά ήθελα με το Τ-2 όχι την τελευταία της ζωής του», αναφέρει ο πατέρας του πιλότου, Σωτήρης Κωστέας.

«Το παιδί μου θέλω. Το παιδί μου. Μπορεί να μου το φέρει κάποιος; Το παιδί μου το δικό μου! », λέει η μητέρα του πιλότου, Βαρβάρα Κωστέα.

«Η φρίκη, ζήσανε το θάνατο του πατέρα τους μπροστά στα μάτια τους. Για 10 δευτερόλεπτα ή θα προσγειωνόταν ή άμα ήτανε πιο ψηλά να προλάβαινε να έκανε εκτίναξη. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε… Τον επούλησε η αγάπη του. Η αγάπη του για το αεροπλάνο», σημειώνει ο πατέρα του πιλότου.

Αυτή θα ήταν η αποχαιρετιστήρια πτήση του γιού τους με το εκπαιδευτικό Τ-2, καθώς επρόκειτο να μετατεθεί σε άλλο τύπο εκπαιδευτικού αεροσκάφους.

-«Θα ήτανε μία μικρή γιορτή. Το φινάλε του Τ-2», λέει ο πατέρας του

-Βιντεοσκοπούσε τον άνδρα της;

-«Ναι, ναι, γιατί είχε πει ότι φεύγει από τις Κιτρίες κι έρχεται για προσγείωση. Ήταν 80 μέτρα… ήταν σε τροχιά προσγείωσης κι αρχίσανε να φεύγουνε κομμάτια από το αεροπλάνο», προσθέτει ο πατέρας του 40χρονου.

Σχεδόν σε όλες τις πτήσεις ο 40χρονος Επαμεινώνδας πετούσε πάνω από το χωριό του τη Σάντοβα προκειμένου να δώσει το στίγμα του και στους δικούς του ανθρώπους και στον πατέρα του, αλλά και τη μητέρα του, οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί.

«Ήταν περήφανος για τη δουλειά του. Το χόμπι του ήταν να πετάει. Το σήκωνε στα 35.000 πόδια και το δούλευε στα κόκκινα. Μου λεει πατέρα να μη φοβάσαι. Είναι παλιά αεροπλάνα, αλλά είναι αξιόπιστα ακόμα. Τα πετάμε. Δεν μου είχε πει ποτέ το παραμικρό», αναφέρει ο πατέρας του πιλότου.

Όλο το χωριό μιλάει για το ήθος του 40χρονου πιλότου.

«Ήταν άνθρωπος. Ξέρετε τι σημαίνει άνθρωπος; Αγνός, οικογενειάρχης, υπόδειγμα. Τι άλλο; Τι άλλο; Δεν ήταν συγχωριανός μας μόνο. Ήταν πρότυπο», δηλώνει φίλος της οικογένειας.

Η κηδεία του Επαμεινώνδα Κωστέα θα γίνει στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνεια.

«Ήτανε ο ήρωάς μου σαφώς, ήτανε το αστεράκι μου που το έχασα…», αναφέρει ο πατέρας του 40χρονου.

