Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ με την ερώτησή του αναδεικνύει το θέμα της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων από του λύκους και επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες Κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Εκτός των άλλων τονίζει ειδικότερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου ασκείται επαγγελματικά η νομαδική ή ελεύθερη κτηνοτροφία, έχουν πολλαπλασιαστεί σημαντικά τα κρούσματα επιθέσεων από λύκους, σε παραγωγικά ζώα και κυρίως αιγοπρόβατα.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αδιέξοδο πολλούς κτηνοτρόφους. Η αποκατάσταση και αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου από την πολιτεία υπογραμμίζει ο κ. Παπανδρέου έχει μεγάλη γραφειοκρατία και πολλές φορές τα εγκαταλείπουν, διότι δεν έχουν τις δυνατότητες να αποδείξουν τις απώλειες αυτές. Η ελεύθερη νομαδική ή μετακινούμενη κτηνοτροφία αποτελούν για την Ελλάδα μία συνέχεια χιλιετιών με ιστορική, πολιτιστική και παραδοσιακή αναφορά. Το βασικότερο όμως από όλα είναι τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών, διότι με την απουσία των κτηνοτρόφων, θα αλλάξει και η φυσιογνωμία του περιβάλλοντος. Ο κτηνοτρόφος αυτής της μορφής εκτροφής των ζώων εκτός από την οικονομική δραστηριότητα είναι και θεματοφύλακας του περιβάλλοντος και ειδικότερα της προστασίας του δασικού πλούτου από τις πυρκαγιές. Συμβάλει δε σε μεγάλο βαθμό στην προστασία της βιοποικιλότητας, όπως επίσης και της κοινωνικής σύνθεσης της υπαίθρου. Εξάλλου οι αριθμοί της τελευταίας απογραφής είναι αμείλικτοι και αποδεικνύουν περίτρανα τη συρρίκνωση της υπαίθρου σε αυτές τις περιοχές. Φυσικά σε αυτή τη μείωση συντρέχουν και άλλοι λόγοι, όμως, ο λύκος για τους κτηνοτρόφους, αποτελεί μία σημαντική απειλή και για το λόγο αυτό εγκαταλείπουν την ελεύθερη κτηνοτροφία.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ρωτά αν προτίθεται να πάρει ιδιαίτερα μέτρα, (οικονομικά, κοινωνικά, ενίσχυσης υποδομών κ.α) λόγω της αναγκαιότητας, για να υπάρξει μία ισορροπία στην παραγωγική και κοινωνική σύνθεση αυτών τον περιοχών ώστε οι κτηνοτρόφοι να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και παράλληλα να προσελκύσουν και άλλους να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα, λόγω της αναγκαιότητας ύπαρξής τους. Δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι δηλώνει ο κ. Παπανδρέου να συμβάλλουν με τον μόχθο και την αγωνία στη διατήρηση της οικολογικής αλυσίδας, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο λύκος και οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί να δηλώνουν απόντες από αυτή την κατάσταση.

Επίσης ρωτά την ΕΕ αν προτίθεται να δώσει επιπλέον οικονομική ενίσχυση για να καλύπτεται πλήρως το ζωικό κεφάλαιο που χάνεται.

Κατερίνα Πλατή

