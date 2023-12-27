Ημέρα θλίψης, λέει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ για τον θάνατο του πιλότου στην Καλαμάτα

«Hμέρα θλίψης για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολεμική Αεροπορία εξ αιτίας της πτώσης του εκπαιδευτικού Τ2Ε BUCKEYE και την τραγική απώλεια του επισμηναγού (Ι) Επαμειμώνδα Κωστέα κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ" ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος για τον θανάσιμο τραυματισμό εν ώρα καθήκοντος του επισμηναγού (Ι).

