ΔΥΠΑ: Ρεκόρ των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας με 50.282 προσλήψεις το 2023

Πάνω από 50.000 άνεργοι ωφελήθηκαν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εντός του 2023. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από 15 Δεκεμβρίου 2022 έως 15 Δεκεμβρίου 2023, 50.282 άνεργοι εργάστηκαν, μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ, που αποτελεί ρεκόρ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα αφορούσαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και στη νέα επιχειρηματικότητα και περιλαμβάνουν πέντε νέες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, που ανέλυσε στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ, σε περίοδο ενός έτους:

- 22.830 άνεργοι συμμετείχαν σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης

- 23.953 άνεργοι νέοι συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

- 3.499 άνεργοι δημιούργησαν νέες επιχειρήσεις, μέσω επιχορήγησης της ΔΥΠΑ

- 78% των ωφελουμένων εργάζεται σε περιοχές εκτός της Αττικής

- 63% αφορά σε γυναίκες και το 55% σε νέους έως 29 ετών, ενώ οι νέες γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 35% των ωφελουμένων

- 30% είναι πτυχιούχοι και το 45% είναι απόφοιτοι Λυκείου

- 41% ήταν μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών ανεργίας)

- 90% απασχολήθηκε σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 εργαζόμενοι)

- 32% απασχολήθηκε σε επιχειρήσεις της κατηγορίας «χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», το 14% σε επιχειρήσεις του κλάδου «επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες», το 10% σε επιχειρήσεις «υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» και 9% στη «μεταποίηση».

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Πάντα έλεγα ότι η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη και το μόνο που μετράει στο τέλος είναι το αποτέλεσμα. Η είδηση ότι πάνω από 50.000 άνεργοι ωφελήθηκαν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης της ΔΥΠΑ εντός του 2023, το οποίο αποτελεί ρεκόρ, μου δίνει μεγάλη χαρά και ώθηση να δουλέψουμε ακόμα πιο εντατικά και στοχευμένα, ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες ευκαιρίες και περισσότερες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας. Ο εθνικός μας στόχος για μείωση της ανεργίας κάτω από 8%, το 2024, με τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, είναι εφικτός και ρεαλιστικός».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε: «Η επιδότηση της εργασίας αποτελεί κεντρικό πυλώνα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης της ΔΥΠΑ και ήταν βασική μας προτεραιότητα τη χρονιά που κλείνει σε λίγες ημέρες. Δουλειά μας είναι να βρίσκουμε δουλειά στους ανέργους και προσωπικό στις επιχειρήσεις. Οι 50.282 συμπολίτες μας που είτε βρήκαν δουλειά είτε ξεκίνησαν μία νέα επιχείρηση μέσα στο 2023, μέσω δράσεων της ΔΥΠΑ, αποτελεί κίνητρο, για να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες σε όλους όσοι αναζητούν εργασία, αξιοποιώντας και τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να συνεχιστεί η μείωση της ανεργίας με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς».

Η έκθεση «ωφελούμενοι των προγραμμάτων απασχόλησης έτους 2023» είναι αναρτημένη στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/storage/statistika-stoikheia/ekthesh-ofeloumenoi-proghrammaton-apaskholisis-dypa-2023-dekembrios-2023.pdf.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης εργασίας της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata.

Πηγή: skai.gr

