Βασιλόπιτες τσουρέκι, τριφτές, γλασαρισμένες με μαύρη και λευκή σοκολάτα, με γέμιση κάστανο και πραλίνα, αλλά και βασιλόπιτες με ...γαλλική «κουλτούρα» είναι έτοιμες να «πρωταγωνιστήσουν» από τα πρώτα λεπτά του 2024 σε όλα τα οικογενειακά τραπεζώματα, στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότεροι από 400 τόνοι ζυμώνονται και αναμένεται να πουληθούν από τα αρτοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία της πόλης, καθώς η βασιλόπιτα αποτελεί ένα από τα πιο παραδοσιακά έθιμα, έχοντας ένα «κρυμμένο» φλουρί στο εσωτερικό της για τον τυχερό της χρονιάς.

Τόσο οι αρτοποιοί όσο και οι ζαχαροπλάστες έχουν βάλει όλο το μεράκι και τη φαντασία τους για να ικανοποιήσουν τα γευστικά γούστα των πελατών τους, κρατώντας παράλληλα τις τιμές στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Είναι ενδεικτικό πως οι βασιλόπιτες πωλούνται από 13 έως 18 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το εάν οι καταναλωτές επιθυμούν την κλασική εκδοχή ή κάποια άλλη, με γέμιση και ευφάνταστα σχέδια.

«Έχει ξεκινήσει η κίνηση στα αρτοποιεία και θα κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι έθιμο που τηρείται πιστά από τον κόσμο και αποτελεί μία ανάσα για τα καταστήματά μας. Υπολογίζεται πως το κάθε ένα από τα 700 αρτοποιεία του νομού Θεσσαλονίκης θα βγάλει περίπου 400 κιλά βασιλόπιτας, κάποιοι συνάδελφοι ίσως και περισσότερο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο προφήτης Ηλίας», Έλσα Κουκουμέρια.

Βασιλόπιτες έχουν αρχίσει να μοσχομυρίζουν και στα ζαχαροπλαστεία της πόλης. Τα «σκήπτρα» των πωλήσεων, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Συντεχνίας Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης. Μάριος Παπαδόπουλος, κρατάει η κλασική βασιλόπιτα, τύπου τσουρεκιού, αν και έχει ισχυρό ανταγωνισμό με όλες τις υπόλοιπες.

Ακολουθούν σε πωλήσεις οι τριφτές βασιλόπιτες, ενώ σε μικρότερες ποσότητες επιλέγονται οι βασιλόπιτες τύπου κέικ. Αρκετοί πάντως λάτρεις της γαλλικής κουλτούρας που ζουν στη Θεσσαλονίκη επιλέγουν να κάνουν προπαραγγελία και να ζητήσουν από τους ζαχαροπλάστες να τους φτιάξουν μία «Gallete des roi», την πίτα των βασιλιάδων. Πρόκειται για μια πίτα με δύο φύλλα σφολιάτας που περιέχουν μια γλυκιά κρέμα αμυγδάλου.

«Τα ζαχαροπλαστεία θα βγάλουν περίπου 100-150 τόνους βασιλόπιτας. Είναι από τα γλυκά που δεν λείπουν ποτέ από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Προσφέρουμε στους καταναλωτές μας μια ευρύτητα προϊόντων, δημιουργούμε σχέδια με έμπνευση, όμως πάντα η παραδοσιακή βασιλόπιτα - τσουρέκι είναι αυτή που κερδίζει» κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

