Σε κλίμα οδύνης τελείται αυτήν την ώρα στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών, η κηδεία του 29χρονου αστυνομικού που βρήκε τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος.

Δείτε βίντεο από το Tempo24:

Συντετριμμένοι είναι οι γονείς, ο αδελφός και η σύντροφός του.

Οι δικοί του άνθρωποι, που περίμεναν τα Χριστούγεννα για να γιορτάσουν μαζί με τον Χρήστο την ονομαστική του εορτή και τώρα θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, τον αποχαιρετούν με ένα "γιατί;" στο χείλη.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία παρίσταται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. Μαζί του είναι ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος.

Στο τελευταίο αντίο παρόντες είναι ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, συνάδελφοι του της ΔΙ.ΑΣ από την Αθήνα, συγγενείς, φίλοι, η ηγεσία της Τοπικής Αστυνομίας και αστυνομικοί από υπηρεσίες της Πάτρας.

Ο 29χρονος, από την ημέρα που εισήχθη στο Σώμα υπηρετούσε στην Αθήνα στην ομάδα ΔΙΑΣ.

Η μηχανή που επέβαινε μαζί με 32χρονο συνάδελφό του προσέκρουσε σε προπορευόμενο περιπολικό, που ακινητοποιήθηκε απότομα όταν ο οδηγός του καταδιωκόμενου οχήματος έκανε επικίνδυνο ελιγμό. Αποτέλεσμα ο πατρινός ένστολος να χάσει τη ζωή του και ο συνεπιβάτης του να τραυματιστεί σοβαρά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.