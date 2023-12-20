Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν σήμερα (20/12) τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του σερ του ελληνικού θεάτρου, που σημάδεψε με το έργο του τον ελληνικό πολιτισμό των τελευταίων 60 χρόνων.

Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ένας εξαιρετικά επιδραστικός καλλιτέχνης και δάσκαλος, ένας ακάματος εργάτης του θεάτρου, ιδανικός εκφραστής του Αριστοφάνη αλλά και εμβληματικών ηρώων της σκηνής και της οθόνης, έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο (16/12) σε ηλικία 85 ετών αφήνοντας ένα τεράστιο, δυσαναπλήρωτο κενό. Το περιβάλλον του ηθοποιού είχε απευθύνει έκκληση αντί στεφάνων να ενισχυθούν το «Σπίτι του ηθοποιού» και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου των Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ).

Στην κηδεία παρέστησαν εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και του πολιτικού κόσμου, όπως μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον πατέρα της, Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο Νίκος Φίλης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Γιάννης Μόσχος, ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Λαοκράτης Βάσσης, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, οι Νίκος και Μαρία Καβουκίδη, ο Γιώργος Κιμούλης, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, η Εύα Νάθενα, η Ελένη Γερασιμίδου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, η Άννα Φόνσου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο Δημήτρης Τζουμάκης, ο Σωκράτης Αλαφούζος, ο Οδυσσέας Σταμούλης, ο Θοδωρής Κατσαφάδος κ.ά.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΔΣ και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος και Ακροάματος, το ΔΣ του Διονύσου - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών, η Κάτια Δανδουλάκη, η Μπέτυ Αρβανίτη και ο Βασίλης Πουλαντζάς, ο Δήμος Μαγκλάρας κ.ά.

