Ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε και απο το δευτεροβάθμιο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 59χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού, το 2016.

Ο 50χρονος έμπορος κρεάτων ισχυρίστηκε ότι δεν επιδίωκε τον θάνατο του θύματος ο οποίος επήλθε ύστερα από καβγά μεταξύ των δύο ανδρών.

Σε πρώτο βαθμό, το 2020, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ισόβια κάθειρξη καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Με ιδιαίτερη ψυχραιμία, επί 2,5 χρόνια, ο έμπορος κρεάτων απέκρυπτε το έγκλημα ενώ εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί επειδή σκότωσε και έθαψε τον 59χρονο Δημήτρη Γραικό, πριν 7 χρόνια.

Από την πρωτοβάθμια δίκη προέκυψε ότι το κίνητρο του εγκλήματος οφείλεται σε οικονομική διαφορά που είχαν οι δύο άνδρες για την αγοραπωλησία των ζώων καθώς ο 50χρονος φαίνεται ότι δεν έδωσε καθόλου χρήματα στον άτυχο κτηνοτρόφο μετά τη σφαγή των ζώων το μοιραίο απόγευμα της 3ης Νοεμβρίου 2016.

Ο κτηνοτρόφος εξαφανίστηκε μαζί με το αυτοκίνητο του, όταν επισκέφτηκε για τελευταία φορά το σφαγείο της Χαλάστρας όπου συναντήθηκε με τον έμπορο κρεάτων. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Επί μήνες, οι συγγενείς του προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν και για αυτό το λόγο απευθύνθηκαν και στην τηλεοπτική εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Με τη συνδρομή επιστημόνων του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ, ύστερα από υπόδειξη αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κτηνοτροφική μονάδα του κατηγορούμενου όπου βρέθηκε θαμμένο αρχικά το αγροτικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια η σορός του θύματος.

