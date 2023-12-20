Κικίλιας: Αν χρειαστεί, θα γίνουν επιτάξεις εκχιονιστικών μηχανημάτων

Σε επιτάξεις εκχιονιστικών μηχανημάτων θα προχωρήσει η Πολιτική Προστασία, σε περίπτωση χιονοπτώσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς δεν έχει τελεσφορήσει ο διαγωνισμός για τα συγκεκριμένα μηχανήματα στην Περιφέρεια Αττικής, δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας το πρωί μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ο διαγωνισμός τρέχει από τις 20/7/23, τον παρακολουθώ. Φτάσαμε 1/12 ο διαγωνισμός να είναι μπλοκαρισμένος. Οι εταιρίες οι οποίες συμμετέχουν έχει "χτυπήσει" η μια την άλλη και αυτό είναι θέμα», σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Θα μιλήσω με τον υπουργό Δικαιοσύνης τον κ. Φλωρίδη, μίλησα και με τον κ. Πατούλη και με τον κ. Χαρδαλιά που αναλαμβάνει σε μερικές μέρες. Η εναλλακτική διαδικασία είναι οι Περιφέρειες να πάνε στο μητρώο εργοληπτών και με μία γρήγορη διαδικασία να εκμισθώσουν εκχιονιστικά μηχανήματα. Επειδή εμένα δεν με ικανοποιεί καθώς πρέπει να γίνει μία ή δύο μέρες πριν από το καιρικό φαινόμενο, γι' αυτό πριν από τα Χριστούγεννα τους φέρνω όλους στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, για να δούμε πόσα μηχανήματα έχουν και πού θα είναι αυτά ανεπτυγμένα. Πάντως αν χρειαστεί, για την ασφάλεια των πολιτών, θα κάνουμε τη δουλειά μας με επιτάξεις».

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι ο ρόλος του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι να συντονίζει και να ασκεί πιέσεις, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα στη διαχείριση ακραίων καιρικών φαινόμενων, τα οποία είναι όλο και συχνότερα λόγω της κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού με έμφαση στην πρόληψη, όπως υπενθύμισε ο υπουργός, την 1η Σεπτεμβρίου έστειλε σχετικές επιστολές σε Περιφέρειες και Δήμους για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, ενώ ταυτόχρονα έκανε «καταδρομικές» αυτοψίες σε ποταμούς και ρέματα.

Για τις χιονοπτώσεις έχει πραγματοποιήσει ήδη σύσκεψη με τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων και έχει καταρτιστεί σχετικό στρατηγικό σχέδιο, ενώ ανάλογες ενέργειες και συσκέψεις έχουν γίνει με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.

«Οι πρώην αρχηγοί μας να έχουν το δικαίωμα να τοποθετούνται όπως θέλουν και σε ό,τι θέμα θέλουν»

Ο Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Α. Σαμαρά και την ψήφιση της διάταξης για τη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας σε παράνομους μετανάστες, υπογράμμισε: «Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ και είναι ένας πολιτικός που σέβομαι. Είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Και εμείς στην παράταξή μας έχουμε την κουλτούρα οι πρώην αρχηγοί μας να έχουν το δικαίωμα- και την υποχρέωση αν θέλετε- να τοποθετούνται όπως θέλουν και σε ό,τι θέμα θέλουν. Αυτό ισχύει από τον συγχωρεμένο επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μέχρι και σήμερα. 'Αρα δεν θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα σχολιάσω αυτά που είπε και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Υπάρχει ένας πλουραλισμός στη Νέα Δημοκρατία που εξηγεί και τα δημοσκοπικά ποσοστά μας, υπάρχει δυνατότητα να εκφράζεται όπως βλέπετε ένα πολύ-πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και πάντα αυτό γίνεται με δημοκρατικό τρόπο και σωστό τρόπο. Τώρα αν με ρωτάτε για τους βουλευτές μας μήπως θα έπρεπε να τους έχουμε ενημερώσει καλύτερα και να είχαν καταθέσει και τις απόψεις τους οι άνθρωποι παρόλο που έγινε ενημέρωση στην Επιτροπή, σας λέω ότι ναι, αισθάνομαι ότι τους βουλευτές μας θα έπρεπε να τους έχουμε ενημερώσει καλύτερα και νωρίτερα και να έχουν καταθέσει τις απόψεις τους, όποιες κι αν είναι αυτές, τεκμηριωμένες. Στο Κοινοβούλιο, οι συνάδελφοι έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους».

