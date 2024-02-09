Το πρώτο μεγάλο σε έκταση εργοτάξιο για την κατασκευή του Flyover έχει εγκατασταθεί στην περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το σημείο βρίσκεται πάνω από τα τούνελ του περιφερειακού, εκεί όπου θα ενώνονται Flyover και Περιφερειακή Οδός, δημιουργώντας έτσι 5 + 5 λωρίδες κυκλοφορίας για τα διερχόμενα οχήματα. Σε επόμενα στάδια των εργασιών, τα τούνελ θα γκρεμιστούν και στη θέση τους θα κατασκευαστούν κολόνες που θα στηρίζουν την Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρο.

Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη παρέμβαση για την κατασκευή του έργου, έχει προκαλέσει περαιτέρω αντιδράσεις στους κατοίκους των Κωνσταντινουπολίτικων. Ειδικά όσοι μένουν κατά μήκος της οδού Ιπποκράτους αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Τα μηχανήματα έργου δουλεύουν καθημερινά και εντατικά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται «φασαρία και ατελείωτη σκόνη», λέει στη Voria.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμού Κωσταντινουπολιτών, Ηλίας Γκίνδης.

Σύμφωνα με τον κ. Γκίνδη, το εργοτάξιο βρίσκεται εγκατεστημένο στο σημείο εδώ και περίπου δύο μήνες και «όλο και επεκτείνεται», με αποτέλεσμα να έχει πλησιάσει πλέον σε απόσταση μικρότερης των 10 μέτρων στα σπίτια της οδού Ιπποκράτους.

«Τα μηχανήματα δουλεύουν και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, αφού έχουν λάβει σχετική άδεια», τονίζει ο εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει την ηρεμία τους. «Έχουμε απαυδήσει», χαρακτηριστικά αναφέρει.

Οι κάτοικοι των Κωνσταντινουπολίτικων δηλώνουν προβληματισμένοι και αγανακτισμένοι για το τώρα, αλλά και για το μέλλον.

«Ζούμε εδώ και καιρό αυτήν την κατάσταση και φαίνεται ότι αυτό θα συμβαίνει για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο θα μεταφέρει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης από το ύψος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στα Κωνσταντινουπολίτικα. Δηλαδή θα βγαίνει αυτό το τέρας μπροστά στα σπίτια των ανθρώπων. Τόσο μεγάλοι δρόμοι, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, είναι απαράδεκτοι για ευρωπαϊκό κράτος», λέει ο κ. Γκίνδης και συμπληρώνει: «Είμαστε υπέρ των έργων, αρκεί αυτά να γίνονται σωστά, με σεβασμό στους ανθρώπους και στο περιβάλλον».

