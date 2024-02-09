Σε δίκη παραπέμπεται αστυνομικός για παράνομη διακίνηση μεταναστών μέσω του αεροδρομίου «Μακεδονία»

Αστυνομικός παραπέμπεται με απευθείας κλήση να δικαστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για παράνομη διακίνηση μεταναστών, μέσω του διεθνούς αερολιμένα «Μακεδονία».

Πρόκειται για 47χρονο, με βαθμό αστυνόμου β', που είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο από συναδέλφους του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, έπειτα πολύμηνες έρευνες.

Εις βάρος του είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών (κατά συρροή και κατ' επάγγελμα) και πρόκληση - προσφορά για την τέλεση εγκλήματος (τα δύο πρώτα κακουργήματα, το τρίτο πλημμέλημα), ενώ μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, είχε κριθεί προφυλακιστέος. Έκτοτε κρατείται στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 47χρονος φέρεται ως μέλος κυκλώματος που διευκόλυνε την έξοδο παράτυπων μεταναστών από τη χώρα. Κατά το ίδιο κατηγορητήριο, εμπλέκεται σε δέκα περιπτώσεις διευκόλυνσης εξόδου, έναντι αμοιβής.

Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. τον είχαν συλλάβει, όταν δύο πρόσφυγες από τη Συρία (αδέλφια και μεταξύ αυτών μία 12χρονη) επιχείρησαν να περάσουν την πύλη επιβίβασης του αεροδρομίου «Μακεδονία», χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια, υπηκόων Εσθονίας, με προορισμό τις Βρυξέλλες.

Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος αστυνομικός- υπηρετούσε στο «Μακεδονία» - φέρεται να ισχυρίστηκε πως δέχθηκε κρούση από έναν Σύρο, μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, προκειμένου να εντοπίσει αστυνομικό για να συνεργαστεί με κύκλωμα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είχε απολογηθεί, ο ίδιος δέχθηκε αρχικά την πρόταση, αλλά στη συνέχεια μετάνιωσε κι όταν υπαναχώρησε ήταν ήδη αργά. Σχετικά με δεκάδες κερδισμένα δελτία (ύψους άνω των 70.000 ευρώ) που βρέθηκαν στην κατοχή του, κατά πληροφορίες, ανέφερε πως ήταν παλιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

