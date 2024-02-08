Flyover: Επίσημα πέντε μήνες πίσω η παράδοση του έργου στη Θεσσαλονίκη

Τη μετάθεση κατά πέντε μήνες του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής του Flyover στη Θεσσαλονίκη, επικυρώνει απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση, που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» το υπουργείο αποδέχεται, την υπαιτιότητα, αλλά και την καταβολή αποζημιώσεων στην ανάδοχο κοινοπραξία για την καθυστέρηση εκκίνησης του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής μετατίθεται για την 14η Μαΐου του 2027, αντί για τις 18 Δεκεμβρίου του 2026, που αρχικά προέβλεπε η σύμβαση, που υπεγράφη ανάμεσα στην εταιρεία, που ανέλαβε το έργο και στο Δημόσιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.