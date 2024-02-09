Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα το μεσημέρι ο αξιωματικός του λιμενικού σώματος που συνελήφθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαθρεμπορία και δωροληψία με κάποιες από τις κατηγορίες να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 48χρονος αναμένεται σήμερα να δώσει εξηγήσεις για όσα τον κατηγορούν ενώ αρνείται τα πάντα.

Ο ίδιος αναμένεται να αναφέρει ενώπιον των αρχών πως με τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων είχαν αναπτύξει φιλικές σχέσεις και προσπαθούσε να τους εξυπηρετήσει ενώ δεν ζήτησε ποτέ χρήματα ή άλλη ανταμοιβή.

Ως προς τα αφορολόγητα πακέτα τσιγάρων δέχονταν από τους καπετάνιους και τα πληρώματα αναφέρει πως δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πράξης του όταν τα αποδεχόταν.

Παράλληλα, ως προς την κατηγορία του ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα καταθέσει τα πόθεν έσχες τα οποία και – όπως υποστηρίζει – θα καταρρίψουν την κατηγορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές έχουν ήδη «παγώσει» οι λογαριασμοί του αξιωματικού του λιμενικού σώματος προκειμένου να ελεγχθούν ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως κάτι μεμπτό στις κινήσεις.

Η ανακοίνωση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη την, Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2024, Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος εκτελούσε χρέη Λιμενοσταθμάρχη, διότι απαιτούσε και λάμβανε χρηματικά ποσά ή καπνικά προϊόντα από καπετάνιους εμπορικών πλοίων.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, παράβαση του τελωνειακού κώδικα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ σε αυτήν περιλαμβάνονται ακόμα -9- ιδιώτες – εκπρόσωποι εταιρειών και καπετάνιοι, κατηγορούμενοι για δωροδοκία υπαλλήλου.

Προηγήθηκε ανώνυμη καταγγελία προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος και ενημέρωσε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς προέκυπτε ότι ο εν λόγω Αξιωματικός εξασφάλιζε τη διέλευση πλοίων χωρίς επιθεώρηση, απαιτώντας τσιγάρα και χρηματικά ποσά.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, μέσω εφαρμογής ειδικών ανακριτικών τεχνικών, αλλά και τη σταχυολόγηση και συσχέτιση δεδομένων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εγκληματική δράση του Αξιωματικού.

Συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως Λιμενοσταθμάρχης και παρόλο που η επιθεώρηση πλοίων και ο έλεγχος προτεραιότητας αυτών δεν αναγόταν πλέον στα καθήκοντά του, προφασιζόταν κίνδυνο καθυστέρησης απόπλου των πλοίων ή δεν τηρούσε/παρέλειπε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ζητούσε από τους εκάστοτε καπετάνιους ή μέλη του πληρώματος χρηματικά ποσά και καπνικά προϊόντα, τα οποία και λάμβανε.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -594- πακέτα τσιγάρα διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και -1- κινητό τηλέφωνο.

Από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διακριβωθεί η εμπλοκή του σε -7- περιπτώσεις από το Δεκέμβριο του 2023 έως αρχές Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

