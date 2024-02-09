Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης



Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη λεωφόρο Αθηνών.

Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου, και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς το Ψυχικό.

Πηγή: skai.gr

