Δύο ήταν οι δράστες της δολοφονίας της 41χρονης εγκύου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ανήμερα την Πρωτοχρονιά σε διαμέρισμα του συντρόφου της 41χρονης στην καλαμαριά, ο σύντροφος της και ο φίλος του τής επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, αφού προηγουμένως την ακινητοποίησαν. Οι δύο αφαίρεσαν από τη γυναίκα χρηματικό πόσο.

Στη συνέχεια μετέφεραν τη σορό της με αυτοκίνητο σε δύσβατη δασική περιοχή όπου εντοπίστηκε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς.

Σε βάρος των δύο σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, διακοπή της κύησης και ληστεία κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Μάλιστα, ο 39χρονος σύντροφός της από την ώρα που δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας εμφανιζόταν σε τηλεοπτικούς σταθμούς εκφράζοντας την αγωνία του για την τύχη της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Εξιχνιάσθηκε ανθρωποκτονία σε βάρος 41χρονης ημεδαπής

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο ημεδαποί ηλικίας 39 και 34 ετών

Εξιχνιάσθηκε έπειτα από την επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα, του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος 41χρονης ημεδαπής που έλαβε χώρα στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 39 (σύντροφος της 41χρονης) και 34 ετών, οι οποίοι προσήχθησαν στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, διακοπή της κύησης και ληστεία κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την 01-01-2024 σε διαμέρισμα του συντρόφου της 41χρονης που βρίσκεται στην περιοχή της Καλαμαριάς, οι ανωτέρω της επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, αφού προηγουμένως την ακινητοποίησαν, ενώ στη συνέχεια μετέφεραν τη σορό της με αυτοκίνητο σε δύσβατη δασική περιοχή όπου εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χθες (08-01-2024), από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς. Επιπλέον προέκυψε ότι αφαίρεσαν από τη γυναίκα, χρηματικό ποσό.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές».

Πηγή: skai.gr

