kataggelies@skai.gr: Ποδηλατόδρομος χωρίς επιστροφή στην Αγία Παρασκευή 

Την καταγγελία τηλεθεατή στον ΣΚΑΙ για έναν «άχρηστο» ποδηλατοδρόμο σε γειτονιά της Αγίας Παρασκευής ερεύνησε η εκπομπή «Σήμερα».

Σύμφωνα με το επιτόπιο ρεπορτάζ, ένας ποδηλατοδρόμος που έγινε πριν χρόνια και κόστισε 9 εκατομμύρια ευρώ είναι πρακτικά άχρηστος αφού είναι πολύ στενός και κακοσυντηρημένος.

Το κόκκινος διάδρομος προορίζεται τόσο για ποδηλάτες όσο και για πεζούς αλλά δεν έχει το απαιτούμενο πλάτος των 3,5 μέτρων.

Επίσης δεν υπάρχει προβλεπόμενη διαδρομή επιστροφής για τα ποδήλατα, όπως ορίζει η νομοθεσία.

