Στα λευκά έχουν ντυθεί ήδη πολλές περιοχές στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, καθώς χιονίζει από το πρωί.

Στη Σαμοθράκη, λόγω της χιονόπτωσης, ακυρώθηκε και το δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 9 σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τα σχολεία στο νησί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.