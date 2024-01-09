Λογαριασμός
Πολύ χιόνι στη Σαμοθράκη - Έκλεισαν τα σχολεία

Λόγω της χιονόπτωσης ακυρώθηκε και το δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 9 σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

σαμοθράκη

Στα λευκά έχουν ντυθεί ήδη πολλές περιοχές στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, καθώς χιονίζει από το πρωί. 

Στη Σαμοθράκη, λόγω της χιονόπτωσης, ακυρώθηκε και το δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 9 σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τα σχολεία στο νησί. 

